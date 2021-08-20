3 kulvarda birden mücadele eden Beşiktaş , orta sahaya alternatif yaratmak için arayışlarını sürdürüyordu. Bu anlamda listenin üst sıralarında yer alan Bejing Guoan forması giyen Fernando Lucas boşa çıktı.

Siyah-Beyazlıların transfer listesinde üst sıralarda yer alan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu senelik 1.7 milyon Euro istedi. Ancak Kara Kartal, 1.5 milyon Euro teklif etti. İki taraf da şimdi orta yol arayışlarını sürdürüyor. Brezilyalının Beşiktaş'ta forma giymek istemesi nedeniyle bu transferin kısa bir süre içerisinde bitmesi bekleniyor.