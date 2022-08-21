Beşiktaş transfer haberi: Eyüp Aydın atağı

Geçtiğimiz sezon Schalke'den Can Bozdoğan'ı kiralayan Beşiktaş , bu kez başka bir gurbetçi oyuncu için devrede... Siyah-Beyazlıların Bayern Münih altyapısında yetişen Eyüp Aydın ile ilgilendikleri belirtiliyor.

Sky muhabiri Florian Plettenberg, Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istediğini belirtti. Transfer Update programında konuşan Plettenberg, "Beşiktaş, transfer için çok istekli. Onu kesinlikle almak istiyorlar" dedi. Ayrıca oyuncuyla Almanya'dan Hannover ve Karlsruhe'nin de ilgilendiğini belirtti.

Bayern sözleşmesini uzatmak istiyor

Bayern Münih altyapısında yetişen ve şimdilerde Bayern II takımının formasını giyen Eyüp Aydın, Bavyera bölge liginde dikkatleri çekmiş durumda. Genç oyuncunun Bayern ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Alman devinin Eyüp Aydın ile yeni sözleşme imzalamak istediği fakat henüz A takımda şans bulmasının zor olduğu ifade ediliyor.