Beşiktaş transfer haberi: Elayis Tavşan için anlaşma sağlandı!

Süper Lig 'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş , transferdeki etkinliğini de sürdürüyor. Son olarak Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, NEC Nijmegen'den Elayis Tavşan transferini de bitirdi.





Beşiktaş'ı seçti

TMW'nin haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Empoli de 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına devredeydi. Fakat Elayis Tavşan'ın tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı belirtildi. Habere göre Tavşan, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

Bonservisi belli oldu

Oyuncu ile anlaşan Beşiktaş'ın NEC Nijmegen'e ödeyeceği bonservis de belli oldu. TMW'ye göre Siyah-Beyazlılar, bu transfer karşılığında Hollanda ekibine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hollanda U21 forması giyen ve Türk pasaportu da bulunan Elayis Tavşan, Sparta Rotterdam'ın altyapısında yetiştikten sonra 2020'de 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında NEC Nijmegen kadrosuna katılmıştı. 21 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda şu ana kadar Eredivisie'de 3 maça çıkarken 1 de gol attı.