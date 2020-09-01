Beşiktaş transfer haberi... Dorukhan Toköz için geliyorlar...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'taki geleceği henüz belli olmayan Dorukhan Toköz ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan 24 yaşındaki futbolcuyla Udinese'nin ilgilendiği iddia edildi.

Yeniden devredeler

İtalyan medyasından Messaggero Veneto'nun haberine göre; Udinese, Dorukhan için yeniden devreye girdi. Çizme ekibinin, Dorukhan'ı geçtiğimiz sezon 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın olduğu vurgulanırken, milli futbolcunun devam eden süreçte çok ağır bir sakatlık geçirdiği belirtildi.

Hedef 5 milyon euro

Dorukhan'ın Beşiktaş'la 1 yıllık sözleşmesin kaldığının altı çizilirken, Udinese'nin transferi 5 milyon euro bedelle bitirmeye çalıştığı kaydedildi. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira da transfer girişimi hakkında sosyal medyadan bir gönderi paylaştı.

Schira, Udinese'nin Dorukhan Toköz transferiyle ciddi şekilde ilgilendiği ve kısa süre içinde Dorukhan için Beşiktaş ile masaya oturacağını vurguladı.





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