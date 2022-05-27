Beşiktaş 'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Forvet hattına takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın Salernitana forması giyen Milan Djuric'i gündemine aldığı belirtilmişti.





İlk görüşme gerçekleşti

İtalyan basınından Il Mattino, Beşiktaş'ın Salernitana ile sözleşmesi sona eren Djuric ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Fakat Bosna-Hersekli oyuncu için devreye giren tek takımın Beşiktaş olmadığı ifade ediliyor.

Il Mattino, Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da Djuric için teklifini sunduğunu aktarıyor. Fiorentina'nın 1 milyon euronun biraz altında bir maaş önerisini Djuric'e ilettiği belirtilmekte.

Bu sezon Salernitana formasıyla Serie A'da 33 maça çıkan 32 yaşındaki forvet; 5 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.