Beşiktaş transfer haberi: Divock Origi için görüşmeler başladı!

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş 'ta yönetim, devre arasında özellikle gol yollarında yaşanılan sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın Liverpool'dan Divock Origi için girişimlere başladığı belirtildi. Özellikle Michy Batshuayi'nin performansı eleştiri alırken Siyah-Beyazlılar, yaşanan sorunu bir başka Belçikalı ile çözmek için çalışmalara başladı.





Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isterken buna olanak sağlamak adına da bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Son maçlarda sağladığı önemli katkıya rağmen Belçikalı golcü Divock Origi ile yolların ayrılması gündemde...

Teklif yapıldı!

Todofichajes'in haberine göre Origi, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanırken masadaki en net teklifin Beşiktaş'tan geldiği belirtiliyor. Görüşmelerin şimdiden başladığı ve anlaşmanın muhtemel olduğu da aktarılmakta. Çünkü Origi'nin Dünya Kupası öncesi düzenli oynamak ve yüksek gol sayısına ulaşmak istediği ifade ediliyor.

Bonservissiz gelebilir

Todofichajes, Origi'nin yaz aylarında bitecek sözleşmesi nedeniyle takımdan ayrılmasının düşük maliyetli olacağını belirtiyor. Öyle ki sözleşmesinin devre arasında feshedilebileceği ve Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan imza atabileceği ifade edilmekte.

Bu sezon Liverpool ile toplam 10 maça çıkan Divock Origi; 5 gol, 2 asist ile önemli bir hücum katkısı sağladı.