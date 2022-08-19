Beşiktaş transfer haberi: Diallo için büyük kapışma

Valerian Ismael, her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu isteyince yönetim kolları sıvamıştı. Beşiktaş , birçok ismi hedef olarak belirledi. Ancak Manchester United’ın geçen sezon Atalanta’dan 40 milyon Euro’ya transfer ettiği Amad Diallo’yu kiralama kararı alması sonrası bu oyuncu için hemen harekete geçildi. Kırmızı Şeytanlar’la yapılan görüşmede, “Oyuncuyu ikan edin, bedelsiz olarak kiralayabiliriz” yanıtı geldi. 20 yaşındaki yıldız da düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu nedenle Beşiktaş’a sıcak bakıyor. Yine de Siyah-Beyazlılar için bu transfer kolay olmayabilir.

ManU, oyuncuya bıraktı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Diallo’nun kiralanacağının duyulmasının ardından bir anda talip yağdı. Belçika’dan Anderlecht, İtalya’dan Sampdoria, Yunanistan’dan Olympiakos ve İngiltere Championship’ten Sunderland ve Blackpool da Diallo için Manchester United’ın kapısını çaldı. İngiliz devi, tüm kulüplere olumlu yanıt vererek seçimi genç oyuncuya bıraktı. Yönetim şimdi Amad Diallo’yu ikna ederek bu transferi bitiren takım olmak için çalışıyor.





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