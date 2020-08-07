Burak Yılmaz'ın ayrılığı, Güven Yalçın ve Umut Nayir'in de bekleneni verememesi sonrasında forvet arayan Siyah- Beyazlılar'a flaş bir öneri geldi. Menacerler, Portekiz devi Porto'nun tecrübeli golcüsü Ze Luis'i kiralık olarak getirebileceklerini iletti. Bu öneriyi değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı sonrasında menacerlere yanıt verecek. Bu sezon Mavi-Beyazlılar'da çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol, 2 asistle oynayan 29 yaşındaki forvet, sezon başında Rus ekibi Spartak Moskova'dan, Porto'ya 10.75 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Orhan Yıldırım