Yeni sezona istenilen başlangıcı yapamayan Beşiktaş , ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Geleceğe yönelik bir hamle yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündeminde Sibenik'in 18 yaşındaki orta sahaoyuncusu Niko Rak yer alıyor.

Sportske Jutarnji'nin haberine göre Beşiktaş, uzun bir süredir Rak ile ilgileniyor ve ara transfer döneminde 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katmak istiyor.





Devler peşinde

Beşiktaş'ın Rak transferinde ise oldukça güçlü rakipleri bulunuyor. Son olarak Sibenik'in Dinamo Zagreb ile oynadığı maçı eski İspanyol futbolcu Jose Mari Bakero takip etti. Bakero, şimdilerde Barcelona adına oyuncu izliyor.

Barcelona'nın yanı sıra Manchester City de daha önce Rak'ı izlemişti. Sibenik, Rak'ın satışından bir gelir talep ederken ara transferde veya sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

26 Temmuz 2003 doğumlu defansif orta saha, bu sezon Sibenik formasıyla ligde 15 maça çıkarken Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.