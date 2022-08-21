Beşiktaş transfer haberi: Ante Coric iddiası

Beşiktaş , transferde sürpriz bir isim için devreye girmiş durumda. Siyah-Beyazlıların bonservisi Roma'da bulunan Ante Coric ile ilgilendikleri belirtildi.

İtalyan gazeteci Flavio Tassotti, Beşiktaş'ın Ante Coric'i kadrosuna katmak isteyen takımlardan biri olduğunu aktardı. Roma da son sezonlarda sürekli kiralık olarak başka takımlara yolladığı Coric'i ana takımda düşünmüyor.

İlgili Haberler Beşiktaş transfer haberi: Eyüp Aydın atağı





Büyük beklentilerle transfer edilmişti

Çok küçük yaşta ülkesi Hırvatistan'dan Avusturya ekibi Salzburg'un altyapısına geçiş yapan Ante Coric, sonrasında döndüğü ülkesinde Dinamo Zagreb formasıyla dikkat çekmişti. 2018'de Roma, 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Hırvat orta sahayı kadrosuna kattı. İtalya'da geçen ilk sezonun ardından ise Coric; sırasıyla Almeria, Venlo, NK Olimpija ve Zürich'e kiralandı.

Zamanında Hırvatistan 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden olan Coric, Hırvatistan A Millî Takımı'nın formasını ise 3 maçta giyebildi.

25 yaşındaki oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.