Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği yeni sezonun transfer çalışmalarına başlamış durumda. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Suudi Arabistan'ın Al-Hilal ekibinde forma giyen Perulu oyuncu Andre Carrillo oldu.

Peru basınından El Futbolero'nun haberine göre Beşiktaş, Al-Hilal forması giyen Carrillo için cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Oyuncunun da Suudi Arabistan macerasını bu cazip teklif ile sonlandırmaya yakın olduğu aktarılmakta.

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2019'da Benfica'dan 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncunun, takımı ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Fakat Carrillo'nun sezonu şampiyonlukla tamamladığı Al-Hilal'den artık ayrılmaya sıcak baktığı aktarılıyor.

Bu sezon Al-Hilal formasıyla ligde 26 maça çıkan Carrillo; 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.