3 Ocak Cuma son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli hamleler yapması bekleniyor. Peki, Beşiktaş kimi transfer edecek? Kadrodan hangi oyuncular gönderilecek? İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmeleri ve tüm detaylar...

MARCELO'NUN ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ın eski futbolcularından olan ve kariyerini sürdürdüğü Lyon’da, taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından ayrılma kararı aldığı öğrenilen Marcelo Guedes, devre arasında kulüp yönetimiyle masaya oturmayı planlıyor. Ailesinin güvenliğinden endişe eden ve daha huzurlu bir ortamda futbol oynamak isteyen Marcelo’nun, menacerleri vasıtasıyla Fransız ekibiyle geleceğini konuşacağı ve buradan çıkacak karara göre de yol haritasını çizeceği belirtildi.

Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 33 yaşındaki oyuncunun önceliğinin Beşiktaş olduğu, Lyon’dan gitmesine izin verilmesi durumunda Siyah-Beyazlılar’a, ‘Beni alın’ mesajını göndereceği ifade edildi.

Orhan Yıldırım

CENK TOSUN'DA SON DAKİKA!

Süper Lig’de ikinci devre öncesi şampiyonluk adına hücum hattını güçlendirmek konusunda kararlı olan Beşiktaş’ta, Brescia’dan Mario Balotelli ile birlikte transfer listesinde olduğu konuşulan Cenk Tosun’la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mali anlamda sıkıntıları olmasına rağmen çözüm arayışları içerisindeki Siyah-Beyazlılar’in eski futbolcusu Cenk, kulübü Everton’la yolları ayırma kararı aldı. Bu sezon başında Marco Silva ve ardından göreve gelen geçici hoca Duncan Ferguson’un bir türlü forma şansı vermediği Cenk, Carlo Ancelotti ile de İngiliz ekibinde aradığı süreyi yine bulamadı. Önceki gün Premier Lig’de Everton’ın, deplasmanda Manchester City’ye 2-1 yenildiği mücadelede Ancelotti, gole ihtiyacı olmasına rağmen 3. değişiklik hakkını kullanmadı ve milli oyuncumuza 1 dakika bile süre vermedi.

Aklı EURO 2020 finallerinde

Artık sabrı taşan 28 yaşındaki forvet, A Milli Takımımız’ın katılacağı EURO 2020 finallerini de düşünerek, başka bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti. İlk etapta 6 aylık kiralık olarak bir takımda oynamayı planlayan Cenk’in, Everton’ın yöneticileriyle yaptığı görüşmede, “Bu şartlarda EURO 2020’ye hazırlanamam. Daha fazla forma giyebileceğim bir takıma gitmem lazım” dediği öğrenildi. İlk tercihi Ada’da kalmak olan Cenk, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş’ın teklifini de düşünüyor. Kara Kartal ise eski oyuncusunu takıma kazandırmak adına tüm imkanları zorlamayı planlıyor.

Gökmen Özcan

ORKAN VE MUHAYER İÇİN KARAR VERİLDİ!

Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmayan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay’la ilgili karar belli oldu. Orkan’ı bonservisiyle birlikte göndermek isteyen Siyah-Beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satacak.

Ancak ideal bir transfer teklifi gelmezse, bu futbolcu kiralanacak. Kartal’ın genç oyuncularından Muhayer Oktay ise kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki oyuncuya özellikle TFF 1. Lig ekiplerinden teklifler geldiği öğrenildi.

TOLGA ZENGİN GERİ DÖNECEK Mİ?

Geçen sezon içerisinde Beşiktaş’la yolları ayıran Tolga Zengin, kulüpten alacağı olan 170 bin Euro için yönetimle masaya oturmuştu. Bu konudaki talebini yineleyen Tolga’dan Başkan Ahmet Nur Çebi, alacağı için beklemesini talep etmişti.

Tecrübeli file bekçisi ise Çebi’ye, “O zaman takıma geri döneyim” dedi. Loris Karius’un arkasında Utku ile birlikte forma mücadelesi vermeyi planlayan deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.

ENER VALENCIA SÜRPRİZİ!

Dört bir koldan transfer harekatı içerisinde olan Beşiktaş’ta birçok önemli isim gündeme gelirken, forvet bölgesi için yeni aday Meksika’dan geldi. Siyah-Beyazlılar’ın, Cenk Tosun ve Mario Balotelli’nin yanı sıra Tigres’te forma giyen Enner Valencia’yı da gündeme aldığı bilgisine ulaşıldı. Yakın geçmişte Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton da forma giyen, Meksika’da üçüncü sezonunu geçiren Valencia için kulubüyle yakında resmi temasların başlaması bekleniyor. Tüm alternatif isimleri gündeminde tutan Kara Kartal’da piyasa değeri 4 milyon Euro olan Ekvadorlu forvet için kiralık formülünün devreye sokulacağı bildirildi.

İletişime geçildi...

Kulübün ekonomik şartları doğrultusunda hareket etmek zorunda olan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, 30 yaşındaki futbolcunun menaceriyle iletişime geçtikleri ve Valencia’nın da Siyah-Beyazlılar’a sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Tigres’le ligde 18 maçta golü olmayan Valencia, Meksika dışında 2019’da sahne aldığı uluslararası turnuvalarda ise 18 mücadelede 11 gol atarken, 1 de gol pası verdi.

Gökmen Özcan

OĞUZHAN - GUILHERME TAKASI GÜNDEMDE

Orta saha için arayış içerisinde olan Yeni Malatyaspor’un, Beşiktaş’ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan ancak ilk devrenin son maçı olan 4-1’lik Gençlerbirliği mücadelesinde gol atan Oğuzhan Özyakup’a talip olduğu öğrenildi.

Bu transfer için nabız yoklayan Malatya cephesinin ise Siyah-Beyazlılar’dan karşılık olarak, “Siz de bize Guilherme’yi verin” cevabı geldiği ifade edildi. Bunun üzerine Malatya’nın düşünmek için süre istediği ve yakın zamanda Kartal’a net bir yanıt vereceği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ PEDRO İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR!

TFF tarafından açıklanan yeni harcama bütçesi sonrası takım gideri, verilen 275 milyon TL ve %30 sapmaya denk gelen Beşiktaş'ta her şeye rağmen transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer yapması için bütçeyi artırması gereken siyah-beyazlı yönetimin elindeki birinci formül oyuncu satışından hem bonservis elde etmek hem de maaş yükünü düşürerek bütçeye ek alan yaratmak. Yönetici Erdal Torunoğulları ise her an transfer yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Torunoğulları'nın, bugün İtalya'ya giderek Fiorentina'nın Brezilyalı forvet Pedro'yu kiralamak için görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu için kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifi götürülecek. Yönetim, satın alma opsiyonunu da düşünürken kiralama ücreti vermek istemiyor.

Pedro, Fiorentina'da bu sezon 4 maçta 63 dakika süre alırken skora katkı yapamadı. Genç oyuncu, bir önceki sezon ise Fluminense'de 17 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı. (Sabah)

ROCO İÇİN SON DAKİKA TEKLİFİ

Siyah-Beyazlılar, kulübün harcama limitini düşünerek yeni transferler adına ekonomik kaynaklar yaratmaya çalışıyor. Bu doğrultuda oyuncu satmakta kararlı olan Siyah- Beyazlılar’da en değerli futbolcuların başında Domagoj Vida geliyordu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın kalbi olan Vida’nın gitmesi halinde yerini dolduramayacaklarını bildiği için buna sıcak bakmadı. Futbolcu da kulüpte mutlu olduğunu yönetime iletirken, dün takımın bir diğer stoperi Enzo Roco’ya Brezilya’dan ciddi bir teklif geldiği öğrenildi. Şilili futbolcuya, Santos’un talip olduğu ve bonservis bedeli olarak da 1.5 milyon Euro’luk (10 milyon TL) bir parayı gözden çıkardığı ifade edildi.

Lens yüksek fiyat çekti

Satış listesine konulan futbolculardan Jeremain Lens’e de Katar’dan henüz ismi açıklanmayan iki takımdan teklifler geldiği belirtildi. Beşiktaş, sözleşmesi 2022’de bitecek ve bu sezon senelik toplamda 2.3 milyon Euro (15.3 milyon TL) kazanacak olan Lens’in gitmesine onay verirken, tecrübeli kanat oyuncusunun Katar ekiplerinden 3.5 milyon Euro (23.3 milyon TL) maaş istediği ve kulüplerin de geri adım attığı gelen haberler arasında yer alıyor. Lens’le ülkesinin takımlarından Feyenoord’un da temasta olduğu konuşuluyor.



