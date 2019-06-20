20 Haziran Perşembe son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Beşiktaş kimi transfer edecek? Siyah-Beyazlı takımın gündeminde hangi oyuncular var? Beşiktaş'tan hangi oyuncular ayrılacak? İşte Beşiktaş'ın ulusal ve uluslararası medyaya yansıyan transfer haberleri ve detaylar...

BEŞİKTAŞ'TA SOTELDO BOMBASI!

Yeni sezonda kadrosunu gençleştirme çalışması yapan Beşiktaş’ın, Santos’ta forma giyen Venezuellalı golcü Yeferson Soteldo’nun transferi konusunda girişimlerde bulunduğu bildirildi. Quaresma ve Lens’i satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın kanada takviye yapmayı planladığı 21 yaşındaki genç oyuncu Copa America’da da Venezuella forması giyiyor. Brezilya basını Beşiktaş scout ekibinin genç oyuncuyu turnuva başından beri izlediğini, yönetimin de transferi konusunda girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Santos ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun ayrılmasına Teknik Direktör Jorge Sampaoli’nin de onay verdiği belirtiliyor. Geçen sezon Santos’ta 10 maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun 2 de golü bulunuyor. Soteldo, Copa Amerika’da da Venezuella kadrosunda yer almasına rağmen yedek olarak sahaya çıkıyor. Genç oyuncu Brezilya ile golsüz berabere biten son maçta ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Genç oyuncu Venezüella Milli Takımı’ya çıktığı 10 maçta gol atma başarısı gösteremedi. (Akşam)

QUARESMA TAKIM ARIYOR!

Sosyal medya hesabından Başkan Fikret Orman'a yönelik, "Beni istemiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeter" mesajı gönderen ve sonrasında tüm hesaplarından Beşiktaş'ı takibi bırakan Ricardo Quaresma takım arayışına girdi. 35 yaşındaki futbolcu eski kulübü Porto'ya dönmek istese de Portekiz ekibi bu transfere kapılarını kapattı. Q7'nin menajerinin ABD'de takım arayışlarına başladığı kaydedildi.

(Sabah)

BURAK YILMAZ'IN LECCE İKİLEMİ!

Trabzonspor'dan devre arasında geldiği Beşiktaş'a attığı gollerle büyük katkı veren Burak Yılmaz için Lecce'nin ısrarı bitecek gibi görünmüyor. İstanbul'a gelen İtalyan ekibinin idarecileri, 33 yaşındaki milli golcünün avukatı ve menajeriyle ön görüşmeyi yaptı, Beşiktaş'ın da nabzını yokladı.

İtalyanlar ilk etapta siyahbeyazlı kulüpten ret yanıtı aldı, Burak cephesi ise topu yönetime atıp, kendi adına fikir belirtmedi. Kızlarıyla yaptığı tatilin ardından bugün İstanbul'a dönecek olan Burak Yılmaz'la bir de yüz yüze görüşmek isteyen Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, hem teklifi yineleyecek hem de projelerini anlatarak yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.

33 yaşındaki Burak, kariyerinin bu döneminde kendisine gelen İtalya fırsatını kaçırmak istemiyor ama tam büyüme çağında olan kızlarından ayrı kalmayı da düşünmüyor. Burak kariyerindeki tek yurt dışı deneyimini 2015-16 sezonunda Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımına giderek yaşamış, çocuk özlemi nedeniyle kazancının yarı fiyatına Trabzon'a dönmüştü. Bu arada Lecce, Burak Yılmaz'a 3 yıl için 7.5 milyon Euro teklif etti. Beşiktaş ise yıldız isim için 5 milyon Euro bonservis bedeli istemişti.

(Sabah)

DORUKHAN'IN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ın İtalyanların radarına giren bir diğer futbolcusu Dorukhan Toköz... 23 yaşındaki ön liberonun menajeri Necret Ergezen Lig Radyo'da katıldığı programda futbolcunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Udinese'nin 7 milyon Euro'luk bir teklifi olduğunu, buna 1 milyon Euro da performans bonusu eklediklerini anlatan Ergezen, "Beşiktaş, öneriyi yeterli bulmadı. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlı takımın genç yıldızı için kafasındaki rakam ise 15 milyon Euro. (Sabah)

FOUAD BACHIROU BEŞİKTAŞ'I DOĞRULADI!

Atiba Hutchinson'ın ilerleyen yaşı nedeniyle ön libero transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Malmö'de forma giyen Fouad Bachirou'nun transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

İsveç'te yayım yapan Expressen gazetesinin haberine göre 29 yaşındaki Komorlu futbolcunun menajeri Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah Beyazlılar'ın birkaç ay önce gündemine aldığı ifade edilen Bachirou da gazeteye verdiği demeçte Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini doğrularken olası bir transfere de göz kırptı. İşte Komorlu oyuncunun o sözleri:

"Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini arkadaşlarım vasıtasıyla duydum. Ancak bu ilginin ne kadar somut olduğuna ilişkin hiçbir fikrim yok. Benim için çok onur verici bir şey olsa da bana ulaşan bir şey olmadı. Dürüst olmak gerekirse bu konuyla ilgili daha fazla bir şey bilmiyorum.

Beşiktaş, büyük bir kulüp. Geçtiğimiz sezon onlarla oynama şansını yakaladık. Harika bir taraftar grupları ve tarihleri var. Şampiyonlar Ligi'nde yıllarca boy gösterdiler ve Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasındalar. Onları yenmeyi başardık ve ne kadar zorlu bir rakip olduklarını gördük.

Hedefim, gelecekte daha büyük bir ligde forma giymek. Bu noktada tercihim, Avrupa'nın elit liglerinden biri. Ancak başarılı olmak için iyi oynamam ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamam gerekir. Malmö'nün beni satıp satmayacağını ise bilmiyorum. Niyetleri hakkında da bir fikrim yok.

Her zaman en iyi ligin en büyük kulübünde oynamak istemişimdir. Ama şu anki hedefim Malmö'yle lig şampiyonluğunu elde etmek. Kulüple yeni kontrat imzaladım. Dolayısıyla neler olacağını bu yaz hep birlikte göreceğiz. Eğer bir teklif gelirse yönetim bunu değerlendirecektir."

İŞTE PLACIDO İÇİN ÖDENECEK RAKAM!

Beşiktaş, kadrodaki en büyük sorunlardan biri olarak görülen sağ bek için ilk adımı attı.

Uzun süredir bu bölgede Gökhan Gönül ile rekabete girecek oyuncu bakan Beşiktaş aradığı ismi Arjantin'de buldu. Güney Amerika ekibi Lanus'ta forma giyen 25 yaşındaki Leonel Di Placido için teklif yapan siyah-beyazlılar, kulüple 1 milyon Euro bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibinin sezon boyunca takibinde olan Tangocu, görev verildiği takdirde ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Arjantinli, kariyerinde bugüne dek yurt dışına hiç çıkmazken All Boys ve Tucuman takımlarında da oynadı.

(Sabah)

BEŞİKTAŞ'TA SAT GİTSİN YENİSİ GELSİN!

Siyah-beyazlılar hem mali kaynak sağlamak hem de takımın maaş bütçesini 35-40 milyon euro seviyesine çekmek istiyor. Dorukhan, Vida, Medel, Lens ve Oğuzhan’ı cazip bir teklif gelmesi halinde satacak olan yönetim, takımın golcüsü Burak Yılmaz’ı da bu planın içinde tutuyor.

Transfer döneminde bütçe sorununu takım içerisinden çözmeye çalışan ve bu çerçevede iyi teklif alan oyuncularını satış listesini koymayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, deyim yerindeyse değerini bulanı satacak.

Hem takıma mali kaynak sağlamak hem de maaş bütçesini 35-40 milyon euro seviyesine çekmek isteyen yönetim; Dorukhan Toköz, Domagoj Vida, Gary Medel, Jeremain Lens ve Oğuzhan Özyakup gibi isimleri yerinde teklif gelmesi halinde satacak. Bir tek Burak Yılmaz’ı kapsam dışı bırakan siyah-beyazlıların, iyi bir teklif yapılması halinde gerekirse golcü oyuncuyu bile satış listesine koyabileceği iddia edildi.

Büyük umutlarla göreve getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya yeni sezonda maddi sıkıntı yaşamayan bir takım teslim etmek isteyen yönetim, bu nedenle kadronun en değerli oyuncularını bile gözden çıkarabilir. Borç yapılandırması konusunda Türkiye Bankalar Birliği’nin kararına göre hareket edecek olan Beşiktaş Yönetimi, buradan bir nakit girdisi olması halinde, bazı oyuncularını satış listesine koymayacak. Siyah-beyazlılar bu nedenle kulübe gelen her resmi teklifi büyük bir titizlikle masaya yatıracak.

(Milliyet)

BEŞİKTAŞ KERİM ALICI VE BARIŞ YARDIMCI İLE İLGİLENİYOR

Öte yandan Beşiktaş altyapısı Yasin Sülün'e emanet edildi. Fubol şubesinin birlikte hareket etmesi planlanan Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Serdal Adalı, teknik direktör Abdullah Avcı ve Yasin Sülün'den aile havasının yakalanmasını istedi. Siyah beyazlılar Fulya'da bulunan altyapıyı da Ümraniye'ye taşıyarak Nevzat Demir Tesislerinde futbol üssü kuracak ve Hakkı Yeten tesislerinde ise sadece minik yaş grupları çalışacak

Beşiktaş'ın sağ bek mevkisi için transfer listesindeki isim de ortaya çıktı. Siyah beyazlılar Altınordulu Kerim Alıcı'nın ardından Bursasporlu Barış Yardımcı ile ilgileniyor. 1992 doğumlu Yardımcı'nın Bursa temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor

Siyah beyazlıların daha önceden anlaşmaya vardığı Umut Meraş, Lokman Gör ve Taylan Antalyalı ile son detayların masaya yatırıldığı ve imzanın yakın olduğu bildiriliyor. (Bein Sports)



