24 Haziran Pazartesi son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile yoluna devam eden Beşiktaş kimi tranfser edecek? Transfer gündeminde hangi isimler var. Gazetelere ve Avrupa basınına yansıyan Beşiktaş transfer haberleriyle detaylar burada...

BEŞİKTAŞ'A KHEDIRA MÜJDESİ

Serie A’nın flaş ekibi Juventus’un dünyaca ünlü Alman oyuncusu Sami Khedira’nın son günlerde Beşiktaş’ın transfer gündemine gelmesi hem Türkiye hem de İtalya’da büyük yankı uyandırmıştı.

Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklardan ötürü düzenli olarak forma şansı bulamayan ve yalnızca 17 maçta süre alabilen Alman yıldızın Siyah-Beyazlılar ile yaptığı görüşmelerdeki detaylar da netleşmeye başladı. İtalyan basınında, kulübün yeni teknik direktörü Maurizio Sarri’nin planları arasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Juve forması giymesinin artık çok zor olduğunu yazdı.

Maaş beklentisi net

Başarılı ön liberonun, Juventus’la 2 yıllık daha kontratının bulunmasına rağmen yönetimle anlaşıp bonservisi elinde olarak kulübünden ayrılması bekleniyor. 2015 yılında İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid’den ayrılmasının ardından Juventus’a bonservisi elinde olarak transfer olan tecrübeli oyuncunun, yeni takımına da bedelsiz olarak imza atması düşünülüyor.

Juve’den yıllık 5 milyon Euro kazanan Khedira’nın, kendisiyle ilgilenen kulüplerden de benzer maaş beklentisi içerisinde olduğu ifade edildi.

DOUGLAS İMZAYA GELİYOR

Katalan devi Barcelona’dan geçen sezon Sivasspor’a kiralanan Douglas, Kırmızı-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını kısa sürede parlatmıştı. Dönemin sona ermesinin ardından hem Barcelona hem de Sivasspor’la anlaşması biten 28 yaşındaki sağ bek, Kara Kartal’ın radarına girmişti.

Son 2 sezondur transfer hedefleri arasında yer alan tecrübeli oyuncuyu bu kez renklerine bağlamak için harekete geçen yönetim, oyuncunun menaceriyle seneliği 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözlü anlaşma sağlamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da transferine onay verdiği Brezilyalı futbolcunun, son görüşmelerin ardından önce resmi imzayı atıp ardından Beşiktaş’ın 8 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.

Dünya devlerinde görev yaptı

Geçen sezon Sivasspor formasıyla 32 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Douglas, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekmişti. Başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce; Barcelona, Benfica, Sporting Gijon ve Sao Paulo gibi kulüplerde forma giymişti.

BACHIROU'DAN HABER BEKLENİYOR!

Yeni sezon öncesinde orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah- Beyazlılar, İsveç Ligi ekibi Malmö’nün Komolarlı yıldızı Fouad Bachirou’yu gündemine almıştı.

29 yaşındaki ön libero için menacerler aracılığıyla ilk temasını kuran Beşiktaş’ın, hem oyuncunun kulübü hem de temsilcisinden maliyet raporu istediği kaydedildi. 2 sezondur Malmö’de forma giyen deneyimli futbolcu, geçen dönem kulübünde 19 karşılaşmada forma giymişti.

Başarılı isim, daha önce; IFK Malmö FK, Östersunds ve Greenock Morton formalarını da giymişti.

UMUT MERAŞ TRANSFERİNDE ŞOK!

Beşiktaş yeni sezon öncesinde Bursasporlu Umut Meraş'ın transferi için Ali Ay yönetimiyle anlaşmaya varırken, yeşil-beyazlı kulüpte seçimden evvel transfer görüşmelerinin durdurulması nedeniyle imzalar atılamadı. Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan, Umut Meraş transferiyle ilgili konuştu.

Başkan seçilmesinin ardından TRT Spor'a konuşan Mesut Mestan, Umut Meraş transferi için öncelikle oyuncuyla görüşeceklerini açıkladı. Mesut Mestan yaptığı açıklamada, "Umut Meraş, Bursaspor'un futbolcusu. Umut Meraş için önceki başkan bir pazarlık aşamasında olmuş. Ancak transfer görüşmeleri şu an için iptal oldu. Şu an o futbolcular bizi bekliyor. Hepsiyle bir daha görüşeceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz" dedi.

Süper Lig'de küme düşen Bursaspor ile geçen sezon 27 maça çıkan milli sol bek Umut Meraş, 2 gol kaydetti.

1995 İstanbul doğumlu olan Umut Meraş, kariyerinde yavaş yavaş merdivenleri tırmandı. Futbol hayatına Şehreminispor'da başlayan Umut Meraş, ardından Sarıyer alt yapısına geçiş yaptı. 2014 yılında Boluspor, 2018 yazında ise Bursaspor'a transfer oldu. Transferi için Bursaspor, Boluspor takımına 265 Bin Euro bonservis, Umut Meraş'a ise 350 Bin Euro imza bedeli ödemişti.

BEŞİKTAŞ'TA HESAPLAR KARIŞTI!

Yeni sezon için teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş’ta transfer stratejisi şu ana kadar uygulanamadı. Yönetim ilk olarak gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Quaresma, Lens, Medel, Roco ve Mirin’i elden çıkarıp elde edilecek gelirle yeni transferlere kaynak oluşturmak niyetindeydi. Ancak gözden çıkarılanlara değil, takımda kalması istenen isimlere teklifler yağıyor. Abdullah Avcı’nın “gönderilmesin” şeklinde rapor verdiği Vida, Burak Yılmaz, Dorukan, Güven Yalçın için kulübe tekliflerin yağması hesapları karıştırdı.

Dorukhan 15 milyon euro

Ancak gelen teklifler çok cazip olmadıkça satışa izin verilmeyecek. Burak Yılmaz için 2 milyon avroluk teklifi düşünülmedi bile... Udinese, Dorukhan için 7 milyon avro önermiş ancak teklif kabul edilmemişti. İtalyan devi Milan’ın da millî oyuncu için devreye girdiği biliniyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’un da radarına giren Dorukhan için yönetim 15 milyon avroluk teklif bekliyor. Öte yandan Güven Yalçın için Bundesliga ekiplerinin devrede olduğu bilinirken, Fransız ve İtalyan kulüplerin istediği Vida için ise yönetim en az 10 milyon avroluk teklif bekliyor.

Kaynak: Türkiye

BOYD TRANSFERİNDE TAKSİT ENGELİ!

Beşiktaş, Ankaragücü forması altında etkili bir performans sergileyen Boyd ile prensip anlaşmasına vardı. Bonservis konusunda Portekiz ekibi Guimaraes ile görüşmeler devam ediyor.

Siyah-Beyazlı yönetim, 3 milyon euroluk bonservis bedelini taksitle ödemek istiyor. Portekizliler peşinatı yüksek istiyor. MLS’den 2 kulübün devreye girmesi pazarlıkların kızışmasına neden oldu.

İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Boyd, 24 yaşında ve kanat forvet mevkinde forma giyiyor. Tyler Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giydiği 14 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Tyler Boyd’un kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Kaynak: Akşam

SOTELDO İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Santos forması giyen 21 yaşındaki Venezuelalı futbolcu Yeferson Soteldo'nun adı, bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu. Siyah Beyazlılar'ın şu sıralar ülkesiyle birlikte Copa America'da boy gösteren futbolcuyu gözlemcileri vasıtasıyla takip ettiği öne sürülmüştü. Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres ise dün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Esporte por Esporte adlı bir televizyon programında konuşan Peres, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Stoldeo için 17 milyon euroluk bir teklif aldık." ifadelerini kullanırken Beşiktaş'ın 1.58 boyundaki sol kanat oyuncusu için teklif yapıp yapmadığıyla ilgili soruyaysa "Bize ulaşan herhangi bir şey olmadı. İyi bir teklif gelirse değerlendiririz ama Beşiktaş bu kadar yüksek bir ücreti nasıl karşılayacak?" şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

MEDEL GİTTİ! AZUBUIKE YOLDA

Şili Milli Takımı ile Copa America'da mücedele eden Gary Medel, turnuvanın ardından Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki ön liberonun başarılı performansı siyah-beyazlı yöneticilerin yüzünü güldürdü. Güney Amerika, İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan tecrübeli oyuncudan en az 5 milyon Euro kazanç sağlamak isteyen yönetim, bu parayla transferde hamle yapma şansı elde edecek. Şilili yıldız futbolcu İstanbul'daki evini boşalttı.

Beşiktaş, Medel'le yollarını ayırması halinde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike'yi renklerine bağlamak istiyor. Oyuncu ile daha önce anlaşan siyah- beyazlılar, Nijeryalı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Mısır Kulübü Pyramids'le de görüşme halinde. Bu transferin 1 milyon 250 bin Euro bonservise tamamlanması bekleniyor.

(Sabah)

BEŞİKTAŞ İSTİYOR'DU FRANSA'YA GİDİYOR

Son dönemin en çok tartışılan isimlerinden Emre Mor, transferde sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. Fransa basınında yer alan haberlerde, Rennes kulübünün Emre Mor’u transfer edeceği yazıldı.

Ligue 1 ekibinin Emre’nin Celta Vigo’daki durumunu yakından takip ettiği ve yeni sezonda kadrosunda düşündüğü ifade edildi. EURO 2016’da A Milli Takımımız’ın kadrosunda yer alan ancak daha sonra istenen çıkışı yapamayan genç yıldız için Rennes’in devrede olduğu kaydedildi.

21 yaşındaki oyuncunun da kariyerini yeniden toparlamak için bu transfere sıcak bakacağı öne sürüldü. Rennes daha önce de kariyerinde sorunlar yaşayan Ben Arfa ve Balotelli gibi isimleri kadrosuna katıp, yıldızlaştırmıştı. (Skorer)

BEŞİKTAŞ İÇİN NARSINGH VE ABATE İDDİASI!

Transferde durgun bir dönem geçiren Beşiktaş’ın, kontratları 1 Temmuz’da sona erecek olan Luciano Narsingh ve Ignazio Abate’in girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

2009’dan bu yana İtalyan ekibi Milan’ın forması giyen 32 yaşındaki İtalyan sağ bek Ignazio Abate, İtalya Milli Takımı ile 22 karşılaşmada oynadı ve 1 gol attı.

2017’de Hollanda ekibi PSV’den İngiliz temsilcisi Swansea’ye 4,6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki

Hollandalı sağ Luciano Narsingh ise geride bıraktığımız sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.

Siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde bonservisleri elinde olan iki futbolcu için de daha somut adımlar atabileceği ifade edildi. (Hürriyet)

AVCI STOPER İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktör Abdullah Avcı, transferde acilen stoper istedi. Mirin’in performansını yetersiz bulan Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede Vida’nın yanına yüksek profilli bir stoper alınmasını istedi.

Avcı, Vida’nın satılması halinde de iyi bir stopere ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Avcı, 8 Temmuz’daki sezon açılışına kadar bazı transferlerin yetiştirilmesini de istedi. Transfer komitesinin Brezilya ve İngiltere’den bonservisi elinde olan iki isimle temasa geçti.

Transferde durgun bir dönem geçiren Beşiktaş, öncelikle takımda düşünülmeyen oyuncuları satıp kaynak oluşturmak istiyor. Bugüne kadar sadece Larin’i satış opsiyonuyla gönderen Beşiktaş, Roco, Lens ve Quaresma’ya da talip arıyor.

Kaynak: Hürriyet

BEŞİKTAŞ'A HOLLANDALI SOL BEK

İngiliz ekibinin 2 sezon önce Ajax’tan 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Riedewald’ın geçen sezon az oynadığı için fiyatının 5 milyon euroya kadar düştüğü kaydedildi. Kartal, Hollandalı’nın işini 3 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor. (Star)