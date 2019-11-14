14 Kasım Perşembe son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım kadrosunu güçlendirmek için devre arasında önemli isimleri kadrosuna katacak. Ayrıca Beşiktaş'ta istenilen performansı veremeyen isimlerle yollar ayrılacak. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve sıcak gelişmeler.

BEŞİKTAŞ KARIUS İÇİN LİVERPOOL İLE MASAYA OTURACAK!

Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Alman kaleci Loris Karius, başarılı performansıyla takımının zirveye ortak olmasında katkı sağladı. Kara Kartal’ın Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Karius, Beşiktaş’a geldiğinden beri Süper Lig’deki en iyi dönemini son 5 haftada yaşadı. Alman kaleci, son 5 maçtaki performansıyla göz kamaştırdı. Bu dönemdeki 4 maçta gol yemeyen 26 yaşındaki file bekçisi, sadece bir karşılaşmada gole engel olamadı.

Geçen sezondan daha başarılı

Bu sezon 10 lig maçında görev alan Karius, kalesinde 10 gol gördü. Karius, sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan ve Beşiktaş’ın 3-0 mağlubiyetiyle tamamlanan maçta görev alamadı. Ligdeki 10 maçta 10 gol yiyen Alman kaleci, bir gol ortalamasıyla oynadı. Karius, geçen sezonki kötü performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı. Tecrübeli kaleci, geçen yıl 30 karşılaşmada 39 gole engel olamadı ve 1,30 ortalamayla sezonu tamamladı. Beşiktaş’ta yeni yönetimin 20 Ekim’de görevi devralmasının ardından mali olarak küçülme kararı alması sonrasında, bazı oyuncularla yolların ayrılması konuşulmuştu. Siyah- Beyazlılar’ın 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius’un bu sezon bitecek sözleşmesinin, uzatılmaması bekleniyordu.

Bonservisi 51 milyon TL

Kontratında 8 milyon Euro’luk (51 milyon TL) satın alma opsiyonu bulunan Karius’un, son haftalardaki yüksek performansı, yönetimin planlamasını değiştirdi. Beşiktaş Yönetimi’nin, yıldız kalecinin performansını göz önünde bulundurup bonservisini alabileceği konuşuluyor. Liverpool’un kadrosunda; Alisson ve Adrian’ın bulunması sebebiyle Karius’un geri dönüşüne olumlu bakmaması sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ın, sezon sonunda İngiliz ekibiyle masaya oturup daha düşük bir bedelle Alman kaleciyi renklerine bağlamayı planladığı kaydedildi.

LJAJIC VE OĞUZAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME!

Beşiktaş'ta son 5 maçta toplanan 13 puan, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı konuma getirirken, teknik ekip ciddiyeti elden bırakmıyor.

Takımın yükselen performansına karşın beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'la ilgili özel çalışma yapan teknik ekip, bu futbolcuların form grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrılan Adem Ljajic'in, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı sergilemesi için çalışmalar yapılıyor. Bu futbolcuyla sık sık bire bir görüşmelerde bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ljajic'in kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor. Adem Ljajic gibi Oğuzhan Özyakup da Avcı'nın formunu yükseltmesini istediği bir başka isim. Her fırsatta bu futbolcunun çok kaliteli bir ayak olduğunu belirterek, "Bugün Oğuzhan'ın ismini transfer etmek isterseniz, 10-12 milyon Euro ödemeniz gerekir. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon Euro'luk değeri kullanmak istiyoruz" diyen Avcı, milli futbolcunun formunun yükselmesi için bireysel programlar hazırlatıyor.

Avcı takımın başında olacak

Denizlispor maçının ardından 3 gün izin yapan Beşiktaş, yarın sabah yapılacak olan antrenmanla birlikte Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Yaşadığı ağır grip nedeniyle Portekiz'e gidemeyen ve Denizlispor karşılaşmasında da tam olarak iyileşmemesine karşın kulübedeki yerini alan Abdullah Avcı, yarın sahaya inecek. Ligde üst üste alınan 3 galibiyetin ardından serinin devam ettirilmesini isteyen Avcı, ilk yarıda kalan 6 maçta toplanacak maksimum puanla zirveyi hedefliyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu da, Avcı'nın elini güçlendiriyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcayan yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, teknik ekip ve futbolcuların kafalarının yalnızca sahada olması için elinden geleni yapıyor.

İHA

VIDA'YA 4 TRANSFER TEKLİFİ!

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor... İngiliz kulüplerinden Norwich City ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West Ham sezon başından beri Vida için nabız yoklamasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.

Newcastle ve Brighton'un da Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İngilizler 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yönetim ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hırvat yıldız Vida Süper Lig'de 11. haftanın sonunda en başarılı pas istatistiği tutturan isim oldu. Vida 10 lig maçında 2 gol atarken yüzde 92,2'lik başarılı bir pas yüzdesi yakaladı. (Takvim)

AVCI 3 FUTBOLCUYU İSTEMEDİ!

Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’a tam yetki verdi.

Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek.

Avcı’nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco’nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor. (Star)

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TA SICAK GELİŞME

Bir zamanlar performansı, "Oğuzhan 150 milyon Euro" sözleriyle övülüyordu. Ancak öyle bir düşüş yaşadı ki, gördüğü dipten bir daha çıkamadı. Taraftarın sırtını döndüğü, son Denizlispor maçında oyuna girerken ıslıkladığı yıldız futbolcu, performansı yetersiz kalınca teknik heyetin de gözünden düştü. Beşiktaş tribünlerinin istenmeyen adam ilan ettiği 27 yaşındaki orta saha, yol ayrımına geldi.

Yönetim, yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde elden çıkarıp, orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Oğuzhan'ın yanı sıra maliyet-performans denkleminde beklentilerin çok altında kalan Lens de Ocak'ta gidecekler listesine dahil edildi. 2017-18 sezonunda büyük umutlarla kadroya katılan Orkan Çınar ise bir başka takıma kiralanacak. Öte yandan Beşiktaş yönetimi ara transferde orta sahanın yanı sıra bir forvet alacak.

Şampiyonluğun geldiği 2015- 16 sezonunda en parlak dönemini yaşayan Oğuzhan, 31 maçta 9 gol ve 7 asistle takımını sırtladı. 2016-17'de 5 gol ve 7 asistle devam eden yıldız futbolcu sonrasında ise resmen çöktü! Son 3 sezonda dökülen Ozi, Beşiktaş kariyerinde toplamda 8 sezonda 190 lig maçına çıkarken 25 gol attı. Bu sezon ise ne asist yapabildi ne de gol atabildi.

Kaynak: Sabah