Süper Lig 'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçında Vodafone Park'ta Abdullah Avcı'ya tepki gösterildi. Beşiktaş'ın 30 Mayıs 2019'da 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak devre arasında istenilen sonuçlarının alınmaması üzerine yollarını ayırdığı Avcı'nın Siyah Beyazlı ekipten yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira tazminat almasına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Avcı aleyhinde yaptıkları tezahüratlarıyla eski teknik direktörlerine tepki gösterdi.

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevden alınmıştı.

Ne olmuştu?

10 Haziran 2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulundu. Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etti.

Avcı, sözleşmesinin feshi halinde FIFA talimatlarının geçerli olduğunu belirterek, söz konusu talimata göre de yeni kulübünde aldığı ücret sözleşmesini fesheden kulübün verdiği ücretin altındaysa farkı, kendisini gönderen kulüp; yani bu durumda Beşiktaş öder görüşünü savunduğu gelen haberler arasındaydı.

Avcı; Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurarak 17 milyon 340 bin liranın fesih tazminatı olarak fesih tarihi 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmişti.

20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapıldı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş, yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yaptı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınmak üzere, söz konusu dosyaya yasal faizleriyle birlikte toplam 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapılmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödemeyle ilgili hukuki süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 15 Nisan 2021'de aldığı kararla Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödemesine, tazminatın fesih tarihi olan 29 Ocak 2020'den itibaren işleyecek yasal faizi ve 520 bin 200 lira yargılama gideriyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Tahkim Kuruluna müracaat yolu açık olmak üzere karar vermişti.