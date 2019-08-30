İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in maç fikstürleri açıklandı.

K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçında 19 Eylül'de Slovan Bratislava deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş'ın maç fikstürü şu şekilde:

19 Eylül: Slovan Bratislava - Beşiktaş

3 Ekim: Beşiktaş - Wolverhampton

24 Ekim: Beşiktaş - Braga

7 Kasım: Braga - Beşiktaş

28 Kasım: Beşiktaş - Slovan Bratislava

12 Aralık: Wolverhampton - Beşiktaş

C Grubu'nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa Ligi serüvenine 13 Eylül'de Getafe deplasmanı ile başlayacak.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

13 Eylül: Getafe - Trabzonspor

3 Ekim: Trabzonspor - Basel

24 Ekim: Trabzonspor - Krasnodar

7 Kasım: Krasnodar - Trabzonspor

28 Kasım: Trabzonspor - Getafe

12 Aralık: Basel - Trabzonspor

J Grubu'nda Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir ise ilk maçında 19 Eylül'de Roma deplasmanına konuk olacak.

Medipol Başakşehir'in fikstürü şu şekilde:

19 Eylül: Roma - Başakşehir

3 Ekim: Başakşehir - Mönchengladbach

24 Ekim: Başakşehir - Wolfsberger

7 Kasım: Wolfsberger - Başakşehir

28 Kasım: Başakşehir - Roma

12 Aralık: Mönchengladbach - Başakşehir