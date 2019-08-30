İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in maç fikstürleri açıklandı.
K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçında 19 Eylül'de Slovan Bratislava deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ın maç fikstürü şu şekilde:
19 Eylül: Slovan Bratislava - Beşiktaş
3 Ekim: Beşiktaş - Wolverhampton
24 Ekim: Beşiktaş - Braga
7 Kasım: Braga - Beşiktaş
28 Kasım: Beşiktaş - Slovan Bratislava
12 Aralık: Wolverhampton - Beşiktaş
C Grubu'nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa Ligi serüvenine 13 Eylül'de Getafe deplasmanı ile başlayacak.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
13 Eylül: Getafe - Trabzonspor
3 Ekim: Trabzonspor - Basel
24 Ekim: Trabzonspor - Krasnodar
7 Kasım: Krasnodar - Trabzonspor
28 Kasım: Trabzonspor - Getafe
12 Aralık: Basel - Trabzonspor
J Grubu'nda Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir ise ilk maçında 19 Eylül'de Roma deplasmanına konuk olacak.
Medipol Başakşehir'in fikstürü şu şekilde:
19 Eylül: Roma - Başakşehir
3 Ekim: Başakşehir - Mönchengladbach
24 Ekim: Başakşehir - Wolfsberger
7 Kasım: Wolfsberger - Başakşehir
28 Kasım: Başakşehir - Roma
12 Aralık: Mönchengladbach - Başakşehir