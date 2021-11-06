Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler haftanın maçında... Bir tarafta Galatasaray zaferiyle moral bulup Hatayspor yenilgisiyle yıkılan, Avrupa yorgunu yaralı Beşiktaş ; diğer tarafta ligin flaş takımı, namağlup lideri, haftalar ilerledikçe puan farkını açan Trabzonspor... Zirve yarışını derinden etkileyecek müthiş mücadele, Pjanic ve Hamsik gibi ustaların kapışmasına sahne olacak. Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı'nın taktik savaşı ise merakla bekleniyor.

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Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak dev 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Trabzonspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Teixeira, Pjanic, Larin, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Ustaların kapışması!

Bu akşam Vodafone Park’taki derbi, yıldızların kapışmasına sahne olacak... Kartal’da Teixeira, Ghezzal, Pjanic, Trabzonspor’da Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik kilit oyuncular. Ancak her iki takımda öyle birer isim varki; kariyerleri boyunca defalarca kez bu tip kritik maçlara çıktılar: Pjanic ile Hamsik. Barcelona ve Juventus formaları giyen Pjanic, Siyah-Beyazlılar’ın orta sahadaki maestrosu. Yaptığı asistler, attığı paslarla takımını yöneten Pjanic, Sergen Yalçın’ın en büyük kozu. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Sporting maçında forma giyemeyen Pjanic’in bu kez 11’de başlaması bekleniyor.

17. kez karşı karşıya

Pjanic ile Hamsik, kariyerleri boyunca pek çok kez rakip oldu. Pjanic’li Roma, Hamsik’li Napoli ile İtalya’da 10 kez karşılaşırken, iki yıldızın da takımları 4’er kez kazandı. 2 maç berabere bitti. Pjanic’in Juventus’ta olduğu dönemde ise Siyah-Beyazlılar 3 galibiyet aldı, Hamsik’in kaptanlığını yaptığı Napoli 2 defa kazandı, yine 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu ikili, 18. kez kulüp kariyerlerinde rakip olacaklar.

Vodafone Park’ta 20 bin taraftar

Kara Kartal’ın bu akşam Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadelede, Beşiktaşlı taraftarlar tribündeki yerlerini alacak. Pandemi sebebiyle 42 bin kişilik stadın yaklaşık 20 binlik bölümünün bilet satışlarını kısa sürede tüketen futbolseverler, ilk düdükten sonuna kadar takımlarını destekleyecek.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Bordo-Mavili taraftarlar, lider Trabzonspor’u İstanbul yolculuğu öncesi yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Yılmaz Te sisleri’nin çkışında takımı uğurlayan bir grup Trabzonsporlu futbolseverler, akşam saatlerinde havalimanına inen kafileye yine destek verdi. Özel bir uçuşla Trabzon’dan İstanbul’a giden Fırtına, Vodafone Park’a yakın bir otelde kampa girdi.

Evinde Kartal, deplasmanda Fırtına!

Süper Lig’de haftanın sonucu en merakla beklenen maçında Beşiktaş, Vodafone Park’ta lider Trabzonspor’u ağırlayacak. İki takımın kapışması öncesinde Kara Kartal iç sahadaki, konuk Fırtına da dış sahadaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5’ini kazandı. İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

En son 2020’de...

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 3 1’lik sonuçla alan Bordo-Mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Primler 25 bin TL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor mücadelesi öncesinde dün Nevzat Demir Tesisleri’nde takımla bir araya geldi. Dev karşılaşma öncesinde takımına güven duyduğunu belirten Çebi, galibiyet primini ise kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.

Derbi primi 40 bin TL

Zorlu Vodafone Park deplasmanında Trabzonspor Yönetimi, takımı yalnız bırakmayacak. Galibiyet için özel bir prim belirlenmezken, daha önce büyük maçlarda takıma adam başı 40 bin TL prim dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ancak takımın kazanması halinde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki gibi soyunma odasına inip, rakamı artırabilir.