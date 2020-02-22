Beşiktaş - Trabzonspor maçının yıldızı Alexander Sörloth konuştu

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. hafta maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi. Bordo-Mavili takımın gollerini atan Norveçli golcü futbolcu Alexander Sörloth karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sörloth'un maç sonu yaptığı açıklama!

Bugün en iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz ama önemli olan şey kaybetmemekti. Bugün de bunu gösterdik. İnanılmaz mutluyum, harika bir orta gelmişti ve topun oraya geleceğini tahmin etmiştim.

24 yaşındaki futbolcu bu maçta attığı golle birlikte Süper Lig'de 19 golle gol krallığında ilk sıraya yükseldi. Sörloth bordo-mavili formayla ile ise 34 maçta 24 gole çıktı.