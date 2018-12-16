Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

16 Aralık 2018, Pazar 17:03 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Halil Umut Meler'in yöneteceği Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır olacak. Çakır bu hafta Süper Lig'de Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçında orta hakem olarak görev yapmıştı.

Mücadelenin AVAR hakemleri ise Serkan Çınar ve Kemal Yılmaz olarak açıklandı.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

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