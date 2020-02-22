Beşiktaş, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park’ta saat 20:00’de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemiyse Ali Palabıyık. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra ilk iki maçı kazanarak umutlarını artıran Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir’a mağlup olarak şampiyonluk iddiasını oldukça zayıflatmıştı.

Başakşehir maçı öncesinde zirvenin 5 puan gerisinde olan siyah beyazlılar, kendisinin mağlup olmasının yanında Trabzonspor'un da Demir Grup Sivasspor'u yenmesiyle zirveden 8 puan geriye düştü. Üstelik lider Trabzonspor'un 1 maçı da eksik. Siyah-beyazlılarda her ne kadar umutlar az olsa da hedef Trabzonspor maçından 3 puan çıkartarak, kalan haftalar için umutları yeniden yükseltmek.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR 11'LER...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

BEŞİKTAŞ TRABZON'A KARŞI 3 MAÇTI KAZANAMIYOR

Beşiktaş ile Trabzonspor yarın oynanacak mücadeleyle lig, kupa ve özel maçlarda 130’uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 129 karşılaşmada Beşiktaş (biri penaltı atışları olmak üzere) 53 galibiyeti alırken, Trabzonspor'un (biri penaltı atışları ile) 45 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş'ın attığı 178 gole, Trabzonspor 142 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan iki karşılaşma ise Beşiktaş'ın hükmen galibiyetleri ile sonuçlandı. 10 Nisan 1988'de Trabzon'da oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğünde devam eden maç, 72’nci dakikada saha olayları yüzünden tatil edildi. Daha sonra bu karşılaşma Beşiktaş lehine hükmen 3-0 tecil edildi. Beşiktaş, lehine hükmen tecil edilen 2’nci karşılaşma ise yine Trabzon'da oynandı. 20 Ocak 2002'de Trabzon'da oynanan ve 83’üncü dakikada Beşiktaş'ın 5-0 öne geçmesinden sonra başlayan olaylar yüzünden kalan dakikalar oynanmayınca, mücadele maçın o dakikadaki skoru olan 5-0 ile hükmen tecil edildi.

Beşiktaş - Trabzonspor maçını şifresiz veren kanallar

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Viasat Xtra 3

İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

Öte yandan Beşiktaş son 3 maçta Trabzon'a karşı galibiyet alamadı. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'daki maçı Karadeniz ekibi 4-1'lik skorla kazanırken geçen sezon İstanbul'da oynanan mücadele 2-2, Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCU SAYISI ARTIYOR

Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşmasına tam 6 futbolcusu sarı kart çıkıyor. Her geçen hafta ceza sınırındaki oyuncu sayısı artarken, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada Tyler Boyd da listeye dahil oldu. Boyd ile beraber, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Karadeniz ekibi karşısında 3 sarı kart ile çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde oynayacak olan oyuncular 4’üncü sarı kartlarını görmeleri halinde 24’üncü haftada deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek