Beşiktaş-Trabzonspor maçını kim kazanır? Bizim Takım yanıtladı

Bizim Takım, Beşiktaş-Trabzonspor maçına 1 gün kala iki takımın son durumunu değerlendirdi...

SORU 1: Zafer Büyükavcı: Son haftalardaki performanslar gözönüne alındığında Beşiktaş-Trabzonspor maçı size göre nasıl sonuçlanır?

Mehmet Demirkol: ‘Trabzon zor gol yiyor, kolay atıyor’

Nwakeme takımla çalışmaya başladı... Uğurcan ligin en formda 2 kalecisinden biri... Trabzonspor hoca değiştirmesine rağmen, ray değiştirmedi... Sosa belli ki bu şampiyonluğu bizzat ‘şahsi bir mesele’ olarak görüyor. Sörloth, Sturridge’in gelişiyle ortaya çıkan kısa süreli ‘özgüven düşüşü sınavı’ndan ‘çelik gibi sinirler’ ve ‘kararlılık’la çıktı. N’Diaye ve Guillerme ise takımın tam ihtiyacı olan boşlukları dolduran ‘puzzle parçaları’ gibi. Buna karşılık Beşiktaş’ta Sergen Yalçın rüzgârı var. Sadece bu... Bu şartlarda; Trabzon’un önde olduğunu söylemek zor değil. Üstelik zor gol yiyorlar ve anlaşılmaz bir şekilde kolay atıyorlar.

‘Ekstra oynamaları şart’

Caner ve Gökhan’ın ekstra oyunları, Ruiz’in yıldızlaşması, Sergen hocanın Atiba’yı daha ekonomik kullanması şart. Bu oyunun tüm kodları Trabzonspor’u gösteriyor. Zaten İstanbul’un büyükleri ile oynadıkları son 10 maçta sadece 1 kez yenilmişler. Kısacası Beşiktaş’ın çok ekstra işler yapması şart. Başakşehir maçındaki gibi kaleyi tehdit etmeyen yüksek enerjili bir oyun karşısında, Trabzonspor çok rahat kontralar bulabilir.

Cem Dizdar: ‘Mikel’in boşluğunu Parmak doldurur’

Saha içi veriler üzerinden okunduğunda; Trabzonspor’un önde olduğu bir karşılaşma... Beşiktaş’ın yegane avantajı; tribünü... Çünkü sahada, sezon başından bu yana inşa edebildikleri bir oyunları yok. Sadece ‘oyuncu becerisi’ üzerinden maç kazanmaya kurgulu bir takım görünümünde Beşiktaş... Ülkenin ‘iyi futbol, iyi oyuncu ile oynanır’ manasızlığına (ve elbette yanlış kontratlara) takılı kaldıklarından, bütün oyunu ‘Caner Erkin-Gökhan Gönül-Burak Yılmaz’ üçlüsü üzerine kuruyorlar. Ancak Atiba o gün düşünce de, elleri ayaklarına dolanıyor!

‘Ritimleri, havaları süper’

Trabzonspor ise tam tersi... Ritmini bulmuş, havayı yakalamış... Gelecek için değilse de ‘yakın vade’de şampiyonluk için onarılmış/çeşitlendirilmiş bir takım... Obi Mikel’in yokluğunda, pekala Abdulkadir Parmak ile aynı oyunlarını sürdürebilirler. Bu nedenle avantaj kesinlikle onlarda...

Ali Ece: ‘Yeteneği kısıtlı olanlar derbide ne yapacaklar?’

Trabzonspor kadro kalitesiyle bir adım önde gözükse de, Sergen Yalçın’ın ‘derbi’ciliği başkadır. Futbolculuğunda böyleydi... Hocalığında da ‘direkt derbi’ olmasa da, çalıştırdığı Anadolu takımının en çok izlenen maçlarında, yani dört büyüklere karşı oynadıkları karşılaşmalarda hep ‘etkileyici bir teknik direktörlük performansı’ sergiledi.

Lakin şöyle bir çelişki de var: Bu kadrodaki bazı ‘yeteneği kısıtlılar’ ve ‘yetenekli olmasına rağmen verimi çok düşük olanlar’ derbilerde de iyi oynamayacaklarsa neden Beşiktaş’ta oynadıklarını iddia ediyorlar ki?

Deniz Çoban: ‘Kadro ve performans olarak Trabzonspor önde ama...’

Sadece performans olarak bakılırsa, elbette favori Trabzonspor... Şu anda ligimizde, futbolun tüm gereklerini yerine getirebilen takım olarak Trabzonspor’u görüyorum. Kadro olarak da, son haftalardaki performans olarak da bu maçın favorisi Trabzonspor’dur. Fakat bu maç için başka faktörler de var.. Ve bence bu faktörler de, Beşiktaş’tan yana...

Sergen Yalçın bu maça ‘özel’ hazırlanacaktır. Seyirci avantajı, Beşiktaş’ın bazı eksiklerini kapatacaktır. Beşiktaş’ın üstteki takımlara tutunması, sadece bu maçın sonucuna bağlıdır.. Ve bence bu maçta şartlar eşit olacaktır. Hatta kişisel fikrim şu: Beşiktaş’ı galibiyete daha yakın görüyorum...

SORU 2: Zafer Büyükavcı: Derbiyi kazananın, kaybedenin ve beraberlik halinde iki takımın şampiyonluk şansları hangi ölçüde değişir?

Mehmet Demirkol:

Trabzonspor’un maçı kazanması, en yakın eski şampiyonla arasındaki farkı, potansiyel olarak 8’e çıkarabilir. Ya da ‘2 Büyük’ yarışın dışında kalabilir. Bu, Trabzonspor’u erken bir şampiyonluğa bile götürebilir. Yenilginin tek kötü sonucu ise panik havası ve Çimşir’e güvenin sarsılması olabilir.. Ki bu psikolojik yön, en kötüsü... Beşiktaş açısından yenilgi, sezonu kapatır ve takımı Avrupa mücadelesi içinde tutmak dahi zor olabilir. Sergen Yalçın’ın mücadele içinde kalıp, kadronun büyük bölümünü önümüzdeki yıl için kullanılabilir halde tutması şart. Çünkü tüm kadroyu değiştirmek ekonomik olarak imkânsız. Öte yandan kazansa dahi bu kadro sığlığı ve bu defansif performansla şampiyonluk mücadelesi çok ama çok zor.

Cem Dizdar:

Beşiktaş’ın kazansa da yolu uzun ve belirsiz... Çünkü ‘sürdürülebilir’ bir oyun bulmaları için zaman yok. Maç maç gidip kazanacakları kadar puan kazanmaya gayret edecekler. Görülüyor ki, ilk yedi içindeki en savrulan takım Beşiktaş. Şampiyonluk şansları ise kendi yapacaklarından çok, üstteki takımların seri halde ‘yapamayacakları’na bağlı! Bir maçı eksik olan Trabzonspor, bu maçı kazanması halinde tüm rakiplerine gözdağı vermiş olur. İçeride oynayacakları Başakşehir ve beş hafta sonra deplasmandaki Alanyaspor maçları da şampiyonluk konusundaki yüzdeyi büyük ölçüde ortaya çıkarır.

Ali Ece:

Trabzonspor kazanırsa bir kere Beşiktaş karşısında bir sezonda ligdeki iki maçı da kazanmış olacak. Bu bile, şampiyonluk iddiasının ne kadar güçlü olduğuna dair önemli bir fikir veriyor. Beşiktaş kazanırsa, en azından Şampiyonlar Ligi için ilk 2 mücadelesinde şansını arttırır.

Deniz Çoban:

Kaybeden Beşiktaş için ‘şampiyonluk’ diye bir hedef kalmaz. Hatta beraberlik için de aynı şey geçerli. Trabzonspor için ‘olmazsa olmaz’ bir maç değil. Beraberlik bile Trabzonspor için yeterli ve hedefine götürecek puan olur. Galibiyet halinde ise şampiyonluk için büyük bir adım olur.