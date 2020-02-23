Beşiktaş – Trabzonspor maçında bakan ve başkanlar tribünde

Ligde nefes kesen maçların oynandığı hafta öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, valilikte bir araya gelmişti.

Fair-Play ortamının oluşması adına önemli mesajların verildiği toplantının ardından dün akşamki mücadelede Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları Vodafone Park Stadı’ndaki karşılaşmayı birlikte izledi. İki başkanın yanında Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı.

Kasapoğlu: İki takımı da kutluyorum

Başkanları tebrik ederek stattan ayrılan Kasapoğlu şunları söyledi: “Almanya’daki ırkçı saldırıyı kınayan ve vefat edenleri anan pankartlarla sahaya çıkan iki takımımızı da bu anlamda kutluyorum. Hem takım oyunu olarak hem taktiksel anlamda keyifli bir maç oldu. İki takımı da kutluyorum. İnşallah yarınki (bugün) derbi de aynı şekilde gerçekleşir.