Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchinng çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programın ardından sona erdi. Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat sürdü. Milli takımlarından dönen futbolcular Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi çalışmada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Trabzonspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.