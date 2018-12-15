Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’la yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik programın uygulandığı tam saha çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı.