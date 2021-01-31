Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynanıyor. 9 maçtan 8 galibiyet çıkaran Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu konuk ediyor. Kara Kartal, çıkışını Karadeniz ekibi karşısında sürdürüp liderliğini korumanın peşinde. Süper Kupa'yı müzesine götürerek moral depolayan Fırtına ise İstanbul'da galibiyet kovalıyor. Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına 1 futbolcu haricinde tam kadro hazırlandı. Siyah-beyazlılarda yeni iyileşen ve 3 maçtır sonradan oyuna giren Gökhan Töre; talihsizlik yaşayarak, yeniden sakatlandı. 2 gün önce yapılan idmanda sol ayak bileğinde aldığı darbe sonucu yırtık oluşan Töre, 10-15 gün arası takımdan uzak kalacak. Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Trondsen, Abdülkadir Ömür ve kırmızı kart cezalısı Kamil Ahmet, zorlu deplasmanda forma giyemeyecekler.

Beşiktaş - Trabzonspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Aboubakar, Larin

Trabzonspor: Uğurcan; Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon; Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak; Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta oynanan mücadele saat 19.00’da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Aboubakar-Larin şovda ikinci perde...

Siyah-Beyazlı formayla ortaya koydukları etkili performanslarla Süper Lig’in ilk yarısına adeta damga vuran Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu akşam Trabzonspor’la başlayacak ikinci perdede şovlarına devam etmek istiyor. 17 maçta 11 gol atan Aboubakar ve 19 lig mücadelesinde rakip fileleri 12 kez havalandıran Larin, Vodafone Park’ta oynayacakları karşılaşmada da takımlarına kaydedecekleri yeni sayılarla zaferi getirmek için ellerinden geleni yapacaklar.

Gözler yine onlarda: Ekuban & Djaniny

Beşiktaş deplasmanında Fırtına’nın en büyük hücum kozları Djaniny ve Ekuban olacak... Her iki futbolcu da oldukça formda ve son maçlarda attıkları gollerle Trabzonspor’u sırtlıyorlar. Djaniny, üst üste çıkılan Konyaspor, Gençlerbirliği ve Süper Kupa’daki Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandırdı. Ekuban da aynı periyotta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, gol bölgesinde Nwakaeme’nin yaratıcılığına ayrıca güveniyor.

Tek eksik Gökhan Töre

Beşiktaş’ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve Göztepe maçında Aboubakar’ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan Gökhan Töre, Trabzonspor maçında takımdan ayrı kalacak. Hafta içi yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

Ceza sınırında 3 isim var

Kartal’da; Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, bu akşamki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Trabzonspor maçında da kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Abdülkadir Ömür dışında eksik yok

Fırtına’da zorlu 90 dakika öncesi Abdülkadir Ömür dışında eksik yok. Ayağı kırılan genç yıldızın sahalara dönüşü 3 ayı bulacak. Yeni transfer Bakasetas takımla İstanbul’a götürüldü. Süper Kupa mücadelesinde sakatlanan Abdulkadir Parmak da kafileye dahil edildi. Son idmanda kendini deneyen ve bir sorunu bulunmayan başarılı orta saha oyuncusu, 11’de olabilir. Trabzonspor’da kart sınırındaki tek oyuncu Abdulkadir Parmak.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı hiçbir deplasman maçını kaybetmedi. Dış sahadaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Bordo- Mavililer, Süper Kupa’yı da İstanbul’da kazandı. Karadeniz temsilcisi, Avcı öncesinde çıktığı 4 deplasmanda ise 1 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Öte yandan Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki son 5 lig maçının sadece 1’ini kaybeden Fırtına, 2 kez kazandı. 2 maç eşitlikle bitti.