Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş 'a konuk olacak lider Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Beşiktaş'ın ideale yakın bir kadroyla sahada olacağını belirten Avcı, ''Ülke artık bunlardan çıkmalı. 12. haftada ölüm kalım maçı olmaz.'' dedi ve ekledi:

'Üç skor da ne bizi, ne Beşiktaş'ı şampiyon yapıyor'

''Bugün buradan çıkacak üç skor da ne bizi, ne Beşiktaş'ı şampiyon yapıyor, ne de şampiyonluktan ediyor. Ülkenin artık bundan çıkması gerekiyor. 12. haftada ölüm kalım maçı diye bir şey olamaz."

'Camialarda böyle figürler kolay yetişmiyor'

Dün doğum günü olan Sergen Yalçın'a başarılı ve mutlu seneler dileyen tecrübeli futbol adamı, Türk futbolunun çok önemli oyuncularındandı, iyi bir teknik direktör olma yolunda da çok önemli adımlar atıyor. Kendi camiası. Camialarda böyle figürler kolay yetişmiyor. Umarım kendi camiasında uzun süreler teknik direktörlük yapar.'' diye konuştu.





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