Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne olacak, Beşiktaş ile Trabzonspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Galatasaray zaferi sonrası Hatay'da yıkılan ve Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e kaybeden Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alıp 3 puanı kapmak ve güçlü rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor. Ligde tam 23 maçtır kaybetmeyen, 27 puanla liderlik koltuğunda oturan ve fırtına gibi esen Trabzonspor ise zorlu deplasmanda kazanıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Teixeira, Pjanic, Larin, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Yedekler: Erce, Siopis, Yusuf, Cornelius, İsmail, Denswil, Yunus, A. Parmak, Ahmetcan, Serkan

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Beşiktaş da Trabzonspor da çok önemli yıldızlara sahip, ancak iki isim var ki; kariyerleri boyunca bu tip büyük maçları defalarca oynadılar: Pjanic ve Hamsik... Pjanic, Juventus ve Barcelona formalarıyla fark yarattı, Hamsik ise Napoli’de efsaneleşti. Bu kez Vodafone Park’ta, iki büyük ustanın orta sahadaki kapışması nefes kesecek.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak dev 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ustaların kapışması!

Bu akşam Vodafone Park’taki derbi, yıldızların kapışmasına sahne olacak... Kartal’da Teixeira, Ghezzal, Pjanic, Trabzonspor’da Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik kilit oyuncular. Ancak her iki takımda öyle birer isim varki; kariyerleri boyunca defalarca kez bu tip kritik maçlara çıktılar: Pjanic ile Hamsik. Barcelona ve Juventus formaları giyen Pjanic, Siyah-Beyazlılar’ın orta sahadaki maestrosu. Yaptığı asistler, attığı paslarla takımını yöneten Pjanic, Sergen Yalçın’ın en büyük kozu. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Sporting maçında forma giyemeyen Pjanic’in bu kez 11’de başlaması bekleniyor.

17. kez karşı karşıya

Pjanic ile Hamsik, kariyerleri boyunca pek çok kez rakip oldu. Pjanic’li Roma, Hamsik’li Napoli ile İtalya’da 10 kez karşılaşırken, iki yıldızın da takımları 4’er kez kazandı. 2 maç berabere bitti. Pjanic’in Juventus’ta olduğu dönemde ise Siyah-Beyazlılar 3 galibiyet aldı, Hamsik’in kaptanlığını yaptığı Napoli 2 defa kazandı, yine 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu ikili, 18. kez kulüp kariyerlerinde rakip olacaklar.

Kartal'da gözler Larin'de

Kara Kartal’ın bu akşamki kritik mücadelesinde takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak. Belçikalı golcünün yerine Kenan Karaman’la Cyle Larin takımın gol umudu olacak. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle Beşiktaş’a zaferi getiren Larin’in performansı, Siyah-Beyazlılar için belirleyici olacak. Derbi için özel görev alan Rachid Ghezzal de hem asistleriyle hem de ceza sahası dışından yapacağı bitirici vuruşlarla skor üretmeye çalışacak.

Batshuayi ve Can Bozdoğan kadroda yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon karşısında da görev yapamamıştı. Can Bozdoğan ise Sporting Lizbon maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Teknik patron Sergen Yalçın, N'Sakala ile Gökhan Töre'yi de maç kadrosuna dahil etmedi.

Fırtına'nın silahları: Bakasetas ve Nwakaeme

Bakasetas ve Nwakaeme... Bu sezon gösterdikleri hücum performansıyla Trabzonspor’u sırtlayan süper ikili, sakatlıklarını tamamen atlattı ve 11’de derbiye başlayacaklar. Nwakaeme daha önce Beşiktaş’a rakip olduğu 7 maçta 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalarken, Bakasetas da 5 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş’a karşı ekstra yıldızlaşan iki isim, müthiş performanslarına bir yenisi eklemek istiyorlar. Yunan yıldız bu sezon 7 gol, 3 asistle oynarken, Nwakaeme de 10 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

Trabzonspor'da 4 eksik

Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor’da, takım son idmanda çok moralliydi. Cornelius çalışmaya katılırken, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres’in yanı sıra kart cezalısı Edgar Ie İstanbul kafilesine dahil edilmedi. Öte yandan sakatlığı geçmesine rağmen tam hazır olmadığı için Koita da İstanbul'a götürülmedi.

Vodafone Park’ta 20 bin taraftar

Kara Kartal’ın bu akşam Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadelede, Beşiktaşlı taraftarlar tribündeki yerlerini alacak. Pandemi sebebiyle 42 bin kişilik stadın yaklaşık 20 binlik bölümünün bilet satışlarını kısa sürede tüketen futbolseverler, ilk düdükten sonuna kadar takımlarını destekleyecek.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Bordo-Mavili taraftarlar, lider Trabzonspor’u İstanbul yolculuğu öncesi yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Yılmaz Te sisleri’nin çkışında takımı uğurlayan bir grup Trabzonsporlu futbolseverler, akşam saatlerinde havalimanına inen kafileye yine destek verdi. Özel bir uçuşla Trabzon’dan İstanbul’a giden Fırtına, Vodafone Park’a yakın bir otelde kampa girdi.

Evinde Kartal, deplasmanda Fırtına!

Süper Lig’de haftanın sonucu en merakla beklenen maçında Beşiktaş, Vodafone Park’ta lider Trabzonspor’u ağırlayacak. İki takımın kapışması öncesinde Kara Kartal iç sahadaki, konuk Fırtına da dış sahadaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5’ini kazandı. İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

En son 2020’de...

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 3 1’lik sonuçla alan Bordo-Mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Primler 25 bin TL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor mücadelesi öncesinde dün Nevzat Demir Tesisleri’nde takımla bir araya geldi. Dev karşılaşma öncesinde takımına güven duyduğunu belirten Çebi, galibiyet primini ise kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.

Derbi primi 40 bin TL

Zorlu Vodafone Park deplasmanında Trabzonspor Yönetimi, takımı yalnız bırakmayacak. Galibiyet için özel bir prim belirlenmezken, daha önce büyük maçlarda takıma adam başı 40 bin TL prim dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ancak takımın kazanması halinde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki gibi soyunma odasına inip, rakamı artırabilir.