Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. haftasında dev maçta karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk iki maçı kazanan ancak geçen hafta Başakşehir'e yenilen Beşiktaş şampiyonluk şansını devam ettirmek için Trabzonspor'u saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı kazanan ve 1 maç eksikle lider durumda bulunan Trabzonspor bu seyiri hem devam ettirmek istiyor. Hem de Beşiktaş'ı yenerek zirveden düşmek istemiyor.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş'ta eksik yok!

Siyah-Beyazlı takımda bu önemli mücadele öncesi uzun süredir sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Trabzonspor'da Obi Mikel oynamayacak

Süper Lig'de Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında John Obi Mikel sarı kart gördü. Mikel, bu kartla birlikte Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.