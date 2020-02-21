Beşiktaş-Trabzonspor maçı kaç kaç? BJK TS şifresiz izle
Başakşehir mağlubiyetinin ardından şampiyonluk ağır yara alan Beşiktaş, zirvenin en iddialı takımları arasında yer alan Trabzonspor'u konuk ediyor. İki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin ardından puan durumu şekillenecek. Peki, ''Beşiktaş-Trabzonspor (BJK - TS) maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda bu hafta oynanacak iki önemli derbi ligin kaderini belirleyecek. Önce Beşiktaş - Trabzonspor sonra da Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nefesleri kesecek.
Heyecan dolu haftada önce Beşiktaş, lider Trabzonspor'u sahasında ağırlıyor. Sergen Yalçın'la şampiyonluğa yürümek isteyen Kara Kartal, rakibini yenerek umudunu tazelemek istiyor. Fırtına ise rakibini devirip liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 36 sezon sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
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TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI FIRAT AYDINUS YÖNETİYOR
Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor’a karşı Beşiktaş en büyük kozu. Trabzonspor'un ise en etkili silahı golcüsü Alexander Sörloth olacak. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Hosseini ile cezalı olan Obi Mikel Beşiktaş ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi.
Saat 20.00'de başlayan ve Fırat Aydınus'un yöneteceği Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.