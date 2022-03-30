Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Milli takımlardan dönen Domagoj Vida ile Rıdvan Yılmaz rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş , Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Cuma günü saat 18.15’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza ve basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.