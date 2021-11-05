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Beşiktaş – Trabzonspor maçı biletleri genel satışta

Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının biletleri dün itibariyle genel satışa çıkarıldı.

05 Kasım 2021, Cuma 12:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş – Trabzonspor maçı biletleri genel satışta

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta  Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı yönetim karşılaşmaların biletlerinin dün itibarıyla genel satışa çıkarıldığını duyurdu. Pandemi kuralları çerçevesinde alınabilecek biletlerle ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlarımız, biletlerini passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler. Bir kişi, genel satışta (2) iki adet bilet satın alabilir" denildi.

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