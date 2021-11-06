Beşiktaş-Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Bir tarafta Galatasaray zaferiyle moral bulup Hatayspor yenilgisiyle yıkılan, Avrupa yorgunu yaralı Beşiktaş ; diğer tarafta ligin flaş takımı, namağlup lideri, haftalar ilerledikçe puan farkını açan Trabzonspor ... Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne oldu, Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.Galatasaray zaferi sonrası Hatay'da yıkılan ve Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e kaybeden Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alıp 3 puanı kapmak ve güçlü rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyordu. Trabzonspor ise ligdeki 23 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve liderlikle beraber yoluna dolu dizgin devam etmeyi amaçlıyordu. İki takımın kapışmasında Abdullah Avcı'nın planları tuttu.

Cornelius sahneye çıktı

Trabzonspor 45+4'te Abdülkadir Ömür'ün attığı golle Vodafone Park'ta 1-0 öne geçti, devreye moralli girdi. Beşiktaş ise tam temponun düştüğü anlarda Trondsen'in hatasında Larin'in golüyle skoru eşitledi. Tam 'Mücadele bitti' denirken, Andreas Cornelius sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, Bordo-Mavililer'in kontra atağında bir anda ceza alanına boşta kaldı ve Nwakaeme'nin pasında Ersin'i avlamayı başardı. Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Lider Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanı alıp giderken, Beşiktaş'ta ise kötü gidişat devam etti.

Bu sonuçla Bordo-Mavililer puanını 30'a yükseltirken, Beşiktaş 20'de kaldı, aradaki fark 10 puana kadar çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Dev mücadelede ilk düdük çaldı.

10' Trabzonspor'da Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında arka direkte Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

11' Umut Meraş sol kanattan hızla topu sürdü, ceza alanı içindeki Güven'e çıkarttı ancak genç futbolcu gelişine gelen topa kötü vurdu.

12' Beşiktaş bu kez sağ kanattan etkili geldi. Kale alanına doğru yerden ortalanan topa müsait durumdaki Güven ayağının içiyle vurdu ancak top kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

24' Pjanic ortaladı, Larin arka direkte Dorukhan'ın üzerinden yükselip vurdu aut.

SAKATLIK ŞOKU

31' Daha önceki pozisyonda Ghezzal'a yaptığı faul sonrasında yerde kalan Bakasetas bir süre saha içinde kendini denedi ancak oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da Yunan yıldızın yerine vatandaşı Siopis oyuna girdi.

34' Rosier kale alanına doğru çok sert bir orta yaptı, Vitor Hugo kale önünde ters vuruş yaptı. Top direğin hemen üzerinden kornere çıktı.

35' Ghezzal çalımı atıp, sol ayağıyla yerden vurdu. Kaleci Uğurcan iki hamlede kontrolü sağladı.

38' Hamsik sol kanattan savunma arkasına koşu yapan Nwakaeme'yi gördü. Nijeryalı futbolcu şık bir çalımla rakibinden sıyrılıp, kaleyi düşündü. Ersin Destanoğlu ayaklarıyla çıkardı.

41' Bu kez Larin, Trabzonspor savunmasının arkasına koşuyu yaptı. Ghezzal'ın derinlemesine pasıyla bir anda Uğurcan'la karşı karşıya kalan Kanadalı futbolcu şutunu gönderdi fakat Uğurcan parmak uçlarıyla topu kornere çeldi.

45' İlk devrenin sonuna +3 ekleniyor.

45+2' Umut Meraş ceza alanı sol çaprazından vurdu ancak top kaleye paralel gitti.

GOL

45+4' Marek Hamsik'in derinlemesine gönderdiği pasta Abdülkadir Ömür topa hareketlendi. Yıldız futbolcu, Vida'dan topu kapıp, karşı karşıya pozisyonda Ersin'in yanından, topu filelerle buluşturdu: 0-1.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

49' Güven ceza alanı dışının hafif solundan ayak içiyle şık vurdu ancak Uğurcan yine parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

60' Mücadelede tempo ilk yarıya oranla biraz düştü.

GOL

63' Trondsen kalecisine dönmek isterken, pası kısa düştü. Fırsatçılığını konuşturan Larin araya girdi, Hüseyin'in müdahalesine rağmen devrilmedi, Uğurcan'ı geçti ve topu boş kaleye göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.

86' Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Vitor Hugo çok iyi yükseldi, onun kafasında top direğin dibinden auta çıktı.

90' Maçın sonuna +5 ekleniyor.

90+6' Trabzonspor kontra atağında Nwakaeme ceza alanı içinde boştaki Cornelius'u gördü. Danimarkalı yıldız, Ersin'i avladı, zaferi Fırtına'ya getirdi.

Karşılaşma sona erdi.

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