Beşiktaş - Trabzonspor heyecanında gözler golcülerde..

Siyah-Beyazlı formayla ortaya koydukları etkili performanslarla Süper Lig’in ilk yarısına adeta damga vuran Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu akşam Trabzonspor’la başlayacak ikinci perdede şovlarına devam etmek istiyor. 17 maçta 11 gol atan Aboubakar ve 19 lig mücadelesinde rakip fileleri 12 kez havalandıran Larin, Vodafone Park’ta oynayacakları karşılaşmada da takımlarına kaydedecekleri yeni sayılarla zaferi getirmek için ellerinden geleni yapacaklar

Gözler yine onlarda: Ekuban & Djaniny

Beşiktaş deplasmanında Fırtına’nın en büyük hücum kozları Djaniny ve Ekuban olacak...Her iki futbolcu da oldukça formda ve son maçlarda attıkları gollerle Trabzonspor’u sırtlıyorlar. Djaniny, üst üste çıkılan Konyaspor, Gençlerbirliği ve Süper Kupa’daki Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandırdı. Ekuban da aynı periyotta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, gol bölgesinde Nwakaeme’nin yaratıcılığına ayrıca güveniyor.