Beşiktaş Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği yağmur altında yapılan basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 sat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ’in 10. haftasında, yarın (16 Ekim) saat 20.00’de Vodafone Park’ta Trabzonspor ile karşılaşacak.