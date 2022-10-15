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Beşiktaş Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

15 Ekim 2022, Cumartesi 18:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği yağmur altında yapılan basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 sat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ’in 10. haftasında, yarın (16 Ekim) saat 20.00’de Vodafone Park’ta Trabzonspor ile karşılaşacak. 

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