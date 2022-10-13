Beşiktaş Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen savunma ve hücum çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (14 Ekim) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.