Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Vodafone Park'ta Beşiktaş , zorlu rakibi Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş, ligde 18 puanla zirveyi paylaşırken; Trabzonspor ise 17 puanla rakibinin hemen altında yer alıyor.

Beşiktaş ligin son haftasında deplasmanda Giresunspor'u tek golle geçerek 3 puanı almıştı. Bordo mavililer ise sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak liderlik şansını kaçırdı.

Valerien Ismael, Fenerbahçe beraberliği ve son Giresunspor galibiyeti sonrasında çıkışını sürdürerek zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor ise rakibini deplasmanda mağlup ederek büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

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16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın hakemini Merkez Hakem Kurulu tayin etti. Yapılan açıklamada bu dev maçı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcıları olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay görev yapacak. 4. hakem olarak ise Mustafa Kürşad Filiz tayin edildi.

Yazarımız Deniz Çoban, Merkez Hakem Kurulu'nun Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasına yapılan Ali Şansalan atamasını değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban'ın o yorumu:

Son maçlarda çok sık faul hatası yapan ve gösterilmesi gereken kartları göstermekten imtina eden Ali Şansalan’In, böylesi atmosferi yüksek bir derbiye atanması bana göre ciddi risk barındırıyor.

Ali Şansalan’ın ismi 2023 FIFA listesi için geçiyor. Önceki yıllarda yabancı dil problemini tam anlamıyla çözebilse çok daha önce FIFA kokardı takabilirdi. Yani demem o ki; tecrübe, bilgi, donanım olarak zor maçlara atanması muhtemel isimlerin başında geliyor.





Şansalan, bu sezon 5. kez bir maçta düdük çalacak. Daha önceki maçlarında akıllarda kalan bir hatası olmasa da performansının vasatı aşamadığını söylemeliyim. Bu sezon yönettiği maçlar hakem için rahat maçlardı ve çok fazla kritik karar vermek zorunda kalmadı.

Dört büyüklerden sadece Galatasaray ’ın Ümraniyespor’la oynadığı maçı yönetti ve rahat geçen maçta faul ve kart hataları dikkat çekti. Son yönettiği Karagümrük- İstanbulspor maçı ise vasatın da altındaydı. Maçın ilk yarısına, 1 kırmızı 4 sarı kart hatası sığdırmayı başardı.

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Hakem kadromuz dar

Atmosferi düşük ve dikkatlerden uzak olan bu maçtaki performansı asla bir maç sonrasında Beşiktaş-Trabzonspor maçına çıkmayı hak etmiyordu. Hakem kadromuz çok dar. Belli ki de çok fazla alternatif olmadığı için son haftalardaki performans göz ardı edilerek, genel performans ön planda tutulmuş olabilir.

Son maçlarında çok sık faul hatası yapan ve gösterilmesi gereken kartları göstermekten imtina eden bir hakemin; böylesi atmosferi yüksek bir maça atanması bana göre önemli risk barındırıyor.

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