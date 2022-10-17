Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftasındaki dev maçta Beşiktaş , Trabzonspor 'u konuk etti. Tam 4 gol sevincinin yaşandığı ve 2-2'lik beraberlikle sona eren nefes kesen gecede bir de kırmızı kart çıktı.





SON DAKİKADA YUSUF'A KIRMIZI KART

Dolmabahçe'deki dev heyecanda Ali Şansalan görev alırken maçın bazı pozisyonlarındaki hakem kararları tartışıldı. Özellikle maçın son dakikalarında Yusuf Yazıcı'nın gördüğü kırmızı kart en çok konuşulan pozisyon olurken yazarımız Deniz Çoban, bugün kaleme aldığı yazısında Ali Şansalan ve hakem ekibinin Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki kararlarını tek tek değerlendirdi. İşte Deniz Çoban'ın o yazısı...

'MAÇ HAKEM EKİBİ İÇİN RAHAT GEÇTİ'

'Zor geçmeye aday ve kritik pozisyonların yaşanması muhtemel maç, uzatma dakikaları hariç, çok sakin bir ortamda ve hakem ekibi açısından hayli kolay geçti. 90 dakika boyunca hiçbir ceza sahası pozisyonu yaşanmadı. Uzatma dakikalarında yaşanan gerginlikler erken dakikalarda yaşanmış olsa, hakem ekibi zorlanacağının sinyallerini verdi.





'7. DAKİKADA HAMSİK'E SARI KART VERMELİYDİ'

Maçın hemen başında 7. dakikada Hamsik, Salih’in ayağına net bir şekilde basıyor. Beşiktaş lehine serbest vuruş verilerek, Hamsik’e sarı kart çıkması gerekirken hakem oyunu devam ettirdi.

'BAKASETAS'IN SARI KARTI YETERLİ'

32. dakikada Bakasetas Montero’ya yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. Karar doğruydu, sarı kart yeterliydi, kırmızı kart olmazdı.





'GOL İPTAL KARARI DOĞRU'

48. dakikada Weghorst’un golünün faul gerekçesiyle iptali doğruydu. Beşiktaşlı oyuncu topu kazanırken Hamsik’e çok net faul yapmıştı. 49. dakikada D. Alli’yi çekerek etrafında döndüren Hamsik avantaj sonrası sarı kart görmeliydi. Atmosfer, hakem 5 dakika uzatmayı gösterdiği anda yükseldi. Rosier ve Bardhi’nin birbirine karşı yaptığı sportmenlik dışı davranışlara doğru iki sarı kart çıktı.

KENDİSİ VERSE TAMAM!

90+5. dakikada topla hücuma kalkan Gedson’u, Yusuf Yazıcı faulle durdurdu. Hakem sarı kartını gösterdi. VAR devreye girince Yusuf kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yusuf rakibini durdurmak amacıyla bu faulü yaparken, rakibinin savunmasız bir bölgesine hamle yapıyor ancak bu darbe yaralayıcı görünmüyor. Gerekli güç transferi gerçekleşmiyor. Hakem kendisi kırmızı kart gösterse: “Öyle gördü” diyebilirim, “sınırda” diyebilirim, “hakem takdiri” diyebilirim ama bu pozisyonda VAR müdahalesine asla katılmam.



