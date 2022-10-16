Süper Lig 'de Beşiktaş taraftarı önünde Trabzonspor 'u konuk etti. Dev maçta kazanan çıkmadı, karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Siyah-Beyazlılar'da 67. dakikada oyuna giren ve 70'te ağları sarsan Cenk Tosun da son düdüğün ardından mücadeleyi değerlendirdi. Kazanabilecekleri bir maç oynadıklarını dile getiren milli forvet, "Son 25 dakikada baskılı oynadık, 3-2'yi bulabilirdik. Taraftarımızın önünde 3 maçtır galip gelemiyoruz. Onlar geliyorlar, 90 dakika destekliyorlar ve onlara bir şey vermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Genel performansı da yorumlayan 31 yaşındaki santrfor, "Bir tık şanssızlık, bir tık hakem kararları, bir tık bizim belki de maçlardan kopmamız... Puan kayıplarını hepsine bağlayabiliriz. Beşiktaşlılar diyor ya 'İyi gün için sevmedik' diye... Onlar hep buraya geliyorlar, onlara teşekkür etmek zorundayız" dedi.







