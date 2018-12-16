Beşiktaş-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Son 3 haftada 7 puan toplayan Beşiktaş taraftarının da desteği ile formda Trabzonspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ise son 3 haftadır kazanıyor. Maçın detayları fanatik.com.tr'de. Mücadele başladı.

16 Aralık 2018, Pazar 19:00 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş-Trabzonspor (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazandıktan sonra Alanyaspor ile deplasmanda kalan Beşiktaş yakaladığı bu çıkışı Trabzonspor karşısında taraftarı önünde devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise formda.


Not:Sayfa sürekli güncellenmektedir

Mücadele başladı

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

Bu haberi de okudularPuan durumu - Süper Lig puan durumu Süper Lig'de sıralama değişti

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan mücadelenin canlı skor takibi, canlı anlatımı ve tüm detaylar ise fanatik.com.tr'de...

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.