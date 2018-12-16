Beşiktaş-Trabzonspor (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazandıktan sonra Alanyaspor ile deplasmanda kalan Beşiktaş yakaladığı bu çıkışı Trabzonspor karşısında taraftarı önünde devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise formda.





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Mücadele başladı

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega

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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan mücadelenin canlı skor takibi, canlı anlatımı ve tüm detaylar ise fanatik.com.tr'de...