Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla ile saat 16.45 sıralarında Trabzon'a gelen Beşiktaş kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Az sayıda siyah-beyazlı taraftarların karşıladığı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

REKABETTE 128’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 127 randevunun 53’ünü Beşiktaş, 43’ünü Trabzonspor kazanırken, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.