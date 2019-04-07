Beşiktaş, Trabzon’a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 27’nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

07 Nisan 2019, Pazar 18:29
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Beşiktaş, Trabzon’a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 27’nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı’na özel uçakla saat 17:30 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah beyazlı taraftar karşılayarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar terminaline gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize’ye, konaklayacakları otele hareket etti.

Siyah beyazlıların Çaykur Rizespor maçı kadrosunda Quaresma, Adriano ve Mustafa Pektemek yer almadı. 

Uğur AYDIN-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)

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