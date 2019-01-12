Isimat Mirin'i kadrosuna katan ancak Pepe ve Fatih Aksoy'u kaybeden Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun ayrılma ihtimali de belirince stoper transferi çalışmaları yeniden hız kazandı. Siyah Beyazlılar, Torino'nun genç yeteneği Bremer'i listeye aldı.

Kiralamayı planlıyorlar

Torino, 21 yaşındaki stoper için yaz transfer sezonunda Atletico Mineiro'ya bonservis olarak 5,8 milyon euro ödemişti. Takımıyla bu sezon sadece 3 maça çıkabilen Bremer'in tecrübe kazanması için kiralanması planlanıyor.

Serie A, Serie B ya da Beşiktaş...

Brezilya basınındaki haberlere göre; Beşiktaş da oyuncuyu transfer listesinde tutan takımlardan... Torino'nun oyuncusunu Serie A ya da Serie B'ye gönderebileceği ancak Beşiktaş'ın da seçeneklerden biri olduğu belirtildi.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Emre Kılınç'a Beşiktaş teklif yaptı



