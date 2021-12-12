Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli: Siyahı beyaza çevireceğiz

Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasının ardından bu akşam oynanacak Beşiktaş , Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar'ın başında da bu maç özelinde U19 Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yer alacak.

Maç öncesinde konuşan Karaveli sözlerine, Sergen Yalçın'a teşekkür ederek başladı. Yalçın'ın, Beşiktaş için önemli bir değer olduğunu kaydeden başarılı hoca, "Geçen sene şampiyonluk yaşatıp, kupa kazandıran Sergen hocamıza ve ekibine teşekkür ediyor ve önümüzdeki senelerde başarılar diliyorum. Özkaynak Beşiktaş'ın kodlarında var. Ben de bir özkaynak oyuncusu olarak bu kulübe girdim, Sergen hoca ile aynı sahada bulunma keyfini de yaşadım. 2000 yılında antrenör olarak girdim bu kulübe. Bugün de sahadaki oyuncularımızın özkaynaktan 3'ü de bir arada. Bu önemli" dedi.

Maçın öneminin farkında olduklarının altını çizen Karaveli, "Bugün umarım kaazanıp, kötü gidişatı durduracağız. Kulübün her yerinde bulunan bir insanım, çok kez tribünde bulundum. Bugün de bu görev olmasa tribünde olurdum. Beşiktaş taraftarı en çok kötü günde takıma desteğini verir. Bugün de destek vereceklerdir. Sadece beyazını değil siyahını da severiz bu takımın. Siyahı, beyaza çevirmeye çalışacağız. Oyuncularımızın gözlerinde de bu ışığı görüyorum" ifadelerini kullandı.