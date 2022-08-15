Süper Lig 'in 2. haftasında deplasmanda Alanyaspor 'un konuğu olan Beşiktaş 'a maça fırtına gibi bir başlangıç yaparak 3-0'lık üstünlüğü sağlamıştı. Ancak Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kartı ve Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Valerien Ismael'in oyun tercihleri skorun 3-3'e gelmesinde büyük etken oldu. Fransız teknik adamın hatalarını yazarımız Cem Dizdar köşe yazısında ele aldı.

Valerien Ismael: Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor maçının ardından, “Maçın dengesi bizdeydi. Daha sonra disiplin problemi yaşadık. Kendi kendimizi ettik diyebilirim. Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı sonucu belirledi. Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu” diyerek hatalı olduğu noktaların altınız çizmişti.

İşte Cem Dizdar'ın 'Böyle istedi İsmael!' başlıklı yazısı:

Beşiktaş, ilk maçını dört golle kazanan rakibine karşı son anda kazandığı bir önceki maç gibi mi oynayacaktı acaba? Çünkü, ilk maçın ilk devresinde 'Dinlenip’ fiziksel yeterliliğini ikinci devreye saklamıştı. Ancak Alanya’da tam tersi pratik, güçlü, dayanıklı ve bilinçli başladılar maça. Weghorst’un dağıttığı ön alanı başta N’Koudou, devamında Ghezzal ve Salih ile savurup durdular. Uzun oyuncusunu arka direğe gönderip attıkları ilk golün ötesinde özellikle Salih’in attığı golün organizasyonu, alan yaratımı ve kullanımı açısından fevkalade olumluydu. Maç3-0devam ederken genç Emrecan’ın gerek kendini hiç yoktan attırması gerekse olayın ardından hakeme itiraz etme hali ülkenin çocuklarını nasıl yetiştirdiğinin olumsuz örneğiydi.

İkinci devre, 10kişilik takımın olası fiziksel kayıplarını düşünen Valerian İsmael maça 'El koyma’ya karar verdi! Üç verimli hücumcusunu (Ghezzal,Salih,N’koudou) ikisi savunmacı (Montero,Necip,Boyd) üç isimle değiştirince maçın rengi de değişti. Alanına kapandı Beşiktaş. Özellikle ceza sahasını kapatıp Alanya’yı ülkemizde en sevilen ancak çok çok az iş yapılan uzun ve belirsiz ortaya zorladılar. Ancak hücum olmadan artık doğru savunma tesis etmek hayli zor. Beşiktaş, ceza sahası içi yerleşimini iyi yaptığından işler uzun süre iyi gitti ancak bu kadar geride kalabalık kalmak riskli ve 'Kaza’ya açıktır.

Pas cimrisi ülke!

Saiss de o kazayı yapınca Alanya’yı yeniden maça aldılar. Ve ardından bir ‘Kaza’ daha! Kazanç ‘Kaza’sını da arayıp durdu Alanya ama tutturamadı! Maç bu hale geldiyse/getirildiyse bu daha çok tercihti, Valerian İsmael’in tercihi! Son bir not... Malum, pas cimrisi bir ülkede yaşıyoruz! Dün akşam her iki takım da set oyunlarında pas çoğaltmak yerine 4-5pas sonra mutlaka ’Bitirici pas’ ya da orta atmaya yönelip durdular. Tahmin edilir ki, çoğu eriyip gitti. Oysa pas, kendi oyun zevki kadar rakibi savunmada savurma ilkesini de içerir. Top ele geçtiği anda pas sayısını artırmaya çalışmak gole götüren temel ilkedir. Alanya ikinci devre bunu yapabildiyse bu kendilerinden daha çok Valerian İsmael’in tercihleri sayesinde gerçekleşti.





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