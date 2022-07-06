Hücum bölgesini kampa yetiştiren ve transferlerin çoğunu tamamlayan Beşiktaş ’ta Alex Teixeira’nın yerine ofansif bir orta saha oyuncusu alınıp alınmayacağı Avusturya kampı sonrası belli olacak.

"Gerek görülürse o bölgeye kamp sonrası takviye yaparız"

Kadroyu ilk kamp sonrası indirecek olan teknik direktör Valerien Ismael, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmede Teixiara’nın ayrılışı ile bir boşluk olup olmayacağı yönündeki soruya, “Orta sahamız şu an iyi. Gedson’un gelişiyle güçlendik. Ayrıca Emirhan başta olmak üzere genç oyuncularımız da var. Onları kampta görmek istiyorum. Gerek görülürse o bölgeye kamp sonrası takviye yaparız” dediği öğrenildi.

Orta saha arayışı durdu

Bu gelişmeden sonra siyah-beyazlılar şimdilik orta saha arayışını dondurdu. Gelecek rapora göre bu bölgeye de bonservisi olmayan bir isim alınacak.

Sol bek transferi

Transferlerin çoğunu kampa yetiştirme başarısını gösteren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın E. Frankfurt’a gitmesinin kesinleşmesinden ardından sol beke bir isim alacak.

Rıdvan Yılmaz gelişmeleri yakından izliyor

Peşinat krizinde E. Frankfurt hala aynı konumda kalırken bu şartlarda transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğu belirtildi. Avusturya’daki kamp kadrosunda olan Rıdvan Yılmaz ise gelişmeleri yakından izliyor. Alman ekibi ile her konuda anlaşan genç oyuncunun kafası doğal olarak karışık. Genç oyuncunun gitmesi halinde sol beke yerli bir transfer olabilir.

Weghorst cuma günü kampa katılacak

Uzun süredir görüşülen ve nihayet transferi noktalanan Wout Weghorst cuma günü yeni takımının Avusturya’daki kampına katılacak. Sağlık taramasından geçen ve imzayı atan Hollandalı golcünün eşyalarını almak için ülkesine gittiği ve ardından cuma günü Avusturya’ya geçeceği belirtildi.

Opsiyon zorunlu değil

Burnley’den bedelsiz olarak kiralama başarısını gösteren siyah-beyazlılar, oyuncunun sözleşmesine 10 milyon Euro’luk opsiyon koydu. İngilizlerin isteiği üzerine konulan satış opsiyonunun zorunlu olmaması yönetimin elini rahatlattı.





(Ajansspor)