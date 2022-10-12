Spor Toto Süper Lig 'de 10. hafta mücadelesinde pazar günü Vodafone Park'ta Trabzonspor 'u ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael, takımıyla beraber çalışmalara dün başladı. Ligde 3 maç sonra alınan galibiyetle moral olarak iyi bir seviyede bulunan takımının çıkışını sürdürmeyi planlayan Fransız teknik adam, Trabzonspor'u da kayıpsız geçip yeni bir kazanma serisi başlatmayı amaçlıyor. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde oyuncularını etrafına toplayıp bir konuşma yapan genç çalıştırıcı, "Sahaya yüreğimizi koyarak mücadele edip taraftarımız önünden galibiyetle ayrılmamız şart. Evimizde kayıp istemiyorum! Skor ne olursa olsun son düdüğe kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

'Hakemle diyalog yok!'

Dev maçların yüksek tansiyonlu geçtiğini de belirten Ismael, oyun planlarının bozulmaması için de takıma uyarılarda bulundu. Fransız hoca, "Maç içerisinde gereksiz sertliklerden kaçının. Hakemle de asla diyaloğa girmeyin. Sadece kendi oyun planımıza bağlı kalarak Vodafone Park'tan zaferle ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım