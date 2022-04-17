Avrupa'ya gitme mücadelesi veren ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada Giresunspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonrasında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Fransız teknik adam, buldukları fırsatları gole çeviremediklerini dile getirdi. Valerien Ismael Puan sıralamasında daha yukarı tırmanmak için sonraki maçları kazanmak istedikleri söyledi.

İşte Valerien Ismael'in o sözleri:

Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Puan tablosundaki o farkı kapatmak istiyorduk ama bu durumu kabul edeceğiz. İlk yarıda istediğimiz gibi hızlı top yapamadık. Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda Batshuayi ve Güven'le golü bulmalıydık. Her şeyi denedik özellikle son 30 dakikada çok baskı kurduk. Bunun ödülü almak isterdik, alamadık.

Rakip oyunu çok geride ve dar alanda karşıladılar. Çok fazla orta yaptık. Bu tarz maçlarda çok orta yapsak da rakip derinde karşıladığı için fazla etkili olmuyor. Şans bize geldiğinde o fırsatları gole çevirmek gerekiyor. Böyle maçları daha iyi kontrol etmeyi ve oynamayı öğrenmeliyiz.

Bazı futbolcularımızdan beklentilerimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca daha iyi performans göstermeleri gerekenler olabilir. Kadromuz geniş, önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız. Önümüzdeki haftada oynayacağımız maçı kazanmamız bu durumda çok daha önemli olacak. Yukarılara tırmanabilmek, puan farkını kapatabilmek için önümüzdeki maç çok önemli. O maçı kazanmaya çalışacağız.

N'Koudou'nun bire birlerdeki becerisinden istifa etmeye çalıştık. Bu tarz futbolculara her zaman ihtiyacınız vardır. Pjanic'i de orta sahada topun kontrolünü sağlaması için oyuna aldık. Pjanic tek başına fark yaratabilecek bir futbolcu.



