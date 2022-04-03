Süper Lig 'de Hatayspor karşısında alınan beraberlik sonrasında teknik direktör Önder Karaveli'yle yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi milli arada takımın başına Valerien Ismael'i getirmişti. Fransız çalıştırıcı bu akşam ilk sınavını lider Trabzonspor karşısında verecek.

Dev maç öncesinde konuşan başarılı hoca, "Biz futbolcuları tanımaya ve kendi prensiplerimizi oturtmaya odaklandık. Kolay da değildi. Eksiklerimiz vardı. Milli futbolculardan faydalanamadık. Son 3 gün hep birlikte çalıştık ve neler yapabileceğimize odaklandık. Biz gelir gelmez kendi prensiplerimizi oturtmaya odaklandık hemen. Yoğun ve baskılı oynamaya çalışacağız. Antrenmanlarda gördüklerimiz iyiydi. Ancak, maç gerçek bir dünya. 3 puanı istiyoruz. Bunun için futbolcularımız var gücüyle çalışacaktır" ifadelerini kullandı.







