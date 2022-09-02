Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Takımda herkes mücadeleci!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, sezon sonuna kadar aynı istikrar ile devam etmek istediklerinin altını çizdi. Özellikle forvet hattında çok fazla opsiyona sahip olmasının kendisi için çok sevindirici bir gelişme olduğunu da belirten Ismael, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ismael'in, sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Tüm oyuncularım inanmış, mücadeleci, hırslı, tempolu ve arzulu. Forvette ve orta alanda sıkıntılarımız yok. Sadece defansla ofans arasında bir kaç problem var, onu da tedavi ediyoruz."

'Tüm futbolseverler...'

Sadece Beşiktaş değil tüm futbolseverlerin takdirini toplayan performansı ile maçlarımızı heyecan içinde izlettirmeye devam etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz." Ismael, Weghorst kadar Muleka ve Cenk Tosun'un da sezon sonuna kadar gol rekabeti içinde mücadele edeceklerini belirtti ve ekledi: "Cenk Tosun, gollerini atmaya başlarsa, kimse şaşırmasın. Muleka ve Weghorst ile birlikte mükemmel bir ofansif güce sahibiz."

Orhan Yıldırım